20 прикладів, коли стрижка змінила песиків до невпізнаваності: власники шоковані – смішні фото

Не тільки зовнішність людей стрижка може змінити так, що їх не впізнають навіть рідні. Для песиків похід до грумера також може виявитись кардинальною зміною іміджу.

Джерело: boredpanda

Господарі цих песиків приємно здивовані такими змінами. Проте часом вони навіть не впевнені, чи до них повернулись їх улюбленці. Можливо, грумери їх підмінили? Подивіться на ці неймовірні перевтілення і порівняйте самі.

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Це точно одна й та ж сама порода собаки? / Фото alanblah на Reddit

"Мого песика просто постригли, а виглядає так, ніби він кинув пити"

Фото FlaskandStein на imgur

"Це той самий пес. Мій друг забрав її, коли вона з’явилася на його ґанку. Я постриг її та зробив справжньою красунею"

Фото lizabethlovescc на Reddit

"Отримали життєвий урок. Пояснюйте своєю грумеру дуже точно, яку саме стрижку ви хочете. Віддали Ши-цу, отримали – ламу."

Фото karlest98 на Reddit

Цуценя перетворилось на дорослого собаку за одну стрижку / Фото wedgered2 на Reddit

"Ось на що здатна стрижка. 13-річна Віледа та 10-річний Свіффер"

Фото FamousAmosAB на Reddit

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Здається, цей песик зовсім не задоволений своєю стрижкою / Фото kittycatb92 на Reddit

"Літня стрижка для цього хлопчика"

Фото proveiwashere на Reddit

Оце так неймовірне перевтілення / Фото astrowoman на imgur

"Ми врятували його у Грузії з притулку для цуценят, де вже було 700 собак. Він потрапив туди цими вихідними. Після трьох годин зістригання спаленого волосся та миття – ось наша Луна"

Фото stufoonoob на Reddit

З пухнастого ведмедика – в елегантного песика / Фото sexyfaace на Twitter

"Нова стрижка. Та сама усмішка."

Фото MasterZPD на Reddit

"Від кошлатого песика до щасливця! Тотальна трансформація."

Фото Alymp22 на Reddit

Тепер він однозначно став краще бачити світ / Фото tonylamentola на Reddit

"Нарешті наша собака постриглась, і я не можу перестати сміятися. Вона перестала бути схожою на ляльку і стала схожа на дантиста зі стрижкою боб"

Фото ZerlinaMaxwell на Twitter

"Моєму другу довелось тричі поговорити з грумером, щоб переконатись, що йому точно повернули його собаку."

Фото pethcir на Reddit

Він став схожий на кульку з цукрової вати / Фото інстаграм-сторінка @mandy.scissorhands

Хто ж знав, що за цим пухнастиком ховається такий витончений пес / Фото Karl_42 на Reddit

"Сьогодні у Віллі була перша стрижка. Думаю, я привіз додому не того песика"

Фото Holbrookk42 на Reddit

Песик виглядає точно більш доглянутим / Фото ceeceeiarra на Reddit