20 прикладів, коли стрижка змінила песиків до невпізнаваності: власники шоковані – смішні фото

Не тільки зовнішність людей стрижка може змінити так, що їх не впізнають навіть рідні. Для песиків похід до грумера також може виявитись кардинальною зміною іміджу.
Джерело: boredpanda
Господарі цих песиків приємно здивовані такими змінами. Проте часом вони навіть не впевнені, чи до них повернулись їх улюбленці. Можливо, грумери їх підмінили? Подивіться на ці неймовірні перевтілення і порівняйте самі.
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Це точно одна й та ж сама порода собаки? / Фото alanblah на Reddit
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Фото karlest98 на Reddit
Цуценя перетворилось на дорослого собаку за одну стрижку / Фото wedgered2 на Reddit
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Здається, цей песик зовсім не задоволений своєю стрижкою / Фото kittycatb92 на Reddit
Фото proveiwashere на Reddit
Оце так неймовірне перевтілення / Фото astrowoman на imgur
Фото stufoonoob на Reddit
З пухнастого ведмедика – в елегантного песика / Фото sexyfaace на Twitter
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Фото Alymp22 на Reddit
Тепер він однозначно став краще бачити світ / Фото tonylamentola на Reddit
Фото ZerlinaMaxwell на Twitter
Фото pethcir на Reddit
Він став схожий на кульку з цукрової вати / Фото інстаграм-сторінка @mandy.scissorhands
Хто ж знав, що за цим пухнастиком ховається такий витончений пес / Фото Karl_42 на Reddit
Фото Holbrookk42 на Reddit
Песик виглядає точно більш доглянутим / Фото ceeceeiarra на Reddit