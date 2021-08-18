Здається, у використанні мікрохвильовки немає нічого складного – поставити всередину тарілку, натиснути кнопку і за кілька хвилин страва буде готова. Проте блогерка переконана: їжа після розігрівання може бути не такою смачною, адже більшість людей допускають одних і тих самих помилок. Корисними порадами вона поділилась у відео, яке набрало понад 4 мільйони переглядів.

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Як розігріти їжу рівномірно

"Знайомо, коли ви розігріваєте їжу в мікрохвильовці, і частина її просто обпікає рот, а інша – залишається холодна?", – поділилась проблемою Ізабелла. Так відбувається тому, що ми неправильно ставимо тарілку.

Дівчина переконана: якщо ставити ємність з їжею не посередині диска, що крутиться, а на край, то страва прогріється рівномірно. І ніякого обпеченого язика чи неприємної холодної їжі.

Спробуйте ставити тарілку не посередині, а збоку / Скриншот з тіктоку Ізабелли Авіли

Як розігрівати кілька тарілок водночас

Якщо у вас велика родина, гості чи просто є кілька страв, які потрібно швидко розігріти, вам знайома ця проблема: поки розігрієш одну порцію, попередня вже остигла. Порада Ізабелли однозначно зекономить вам час і позбавить такої проблеми.

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Просто поставте одну із тарілок та чашку, як на фото нижче – і тоді обидві страви прогріються одночасно, і вам не доведеться чекати ще кілька хвилин.

Щоб розігріти дві тарілки, поставте одну із них на чашку / Скриншот з тіктоку Ізабелли Авіли

Як зробити їжу знову м'якою

Після розігрівання у мікрохвильовці їжа часто стає сухішою та твердішою, ніж була відразу після приготування. Особливо це стосується пасти чи піци. І це не проблема: дівчина пропонує просто поставити у мікрохвильовку разом із тарілкою їжі стакан з водою.

Вода зробить їжу знову м'якою / Скриншот з тіктоку Ізабелли Авіли

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Ваша улюблена страва залишиться м'якою і смачною, адже вода додасть її вологи, і їжу більше не буде складно пережовувати.

Повне відео можна подивитись тут: