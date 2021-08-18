Кажется, в использовании микроволновки нет ничего сложного – поставить внутрь тарелку, нажать кнопку и через несколько минут блюдо будет готово. Однако блогер убеждена: еда после разогрева может быть не такой вкусной, ведь большинство людей допускают одни и те же ошибки. Полезными советами она поделилась в видео, которое набрало более 4 миллионов просмотров.

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Как разогреть еду равномерно

"Знакомо, когда вы разогреваете еду в микроволновке, и часть ее просто обжигает рот, а другая – остается холодная?" – поделилась проблемой Изабелла. Так происходит потому, что мы неправильно ставим тарелку.

Девушка уверена: если ставить емкость с едой не посередине крутящегося диска, а на край , то блюдо прогреется равномерно. И никакого обожженного языка или неприятной холодной еды.

Попробуйте ставить тарелку не посередине, а сбоку / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы

Как разогревать несколько тарелок одновременно

Если у вас большая семья, гости или просто есть несколько блюд, которые нужно быстро разогреть, вам знакома эта проблема: пока разогреешь одну порцию, предыдущая уже остыла. Совет Изабеллы однозначно сэкономит вам время и избавит такой проблемы.

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Просто поставьте одну из тарелок и чашку, как на фото ниже, – и тогда оба блюда прогреются одновременно, и вам не придется ждать еще несколько минут.

Чтобы разогреть две тарелки, поставьте одну из них на чашку / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы

Как сделать еду снова мягкой

После разогрева в микроволновке еда часто становится более сухой и твердой , чем была сразу после приготовления. Особенно это касается пасты или пиццы. И это не проблема: девушка предлагает просто поставить в микроволновку вместе с тарелкой еды стакан с водой.

Вода сделает пищу снова мягкой / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы

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Ваше любимое блюдо останется мягким и вкусным , ведь вода придаст ему влаги, и еду будет несложно пережевывать.