Кажется, в использовании микроволновки нет ничего сложного – поставить внутрь тарелку, нажать кнопку и через несколько минут блюдо будет готово. Однако блогер убеждена: еда после разогрева может быть не такой вкусной, ведь большинство людей допускают одни и те же ошибки. Полезными советами она поделилась в видео, которое набрало более 4 миллионов просмотров.
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Как разогреть еду равномерно
"Знакомо, когда вы разогреваете еду в микроволновке, и часть ее просто обжигает рот, а другая – остается холодная?" – поделилась проблемой Изабелла. Так происходит потому, что мы неправильно ставим тарелку.
Девушка уверена: если ставить емкость с едой не посередине крутящегося диска, а на край, то блюдо прогреется равномерно. И никакого обожженного языка или неприятной холодной еды.
Попробуйте ставить тарелку не посередине, а сбоку / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы
Как разогревать несколько тарелок одновременно
Если у вас большая семья, гости или просто есть несколько блюд, которые нужно быстро разогреть, вам знакома эта проблема: пока разогреешь одну порцию, предыдущая уже остыла. Совет Изабеллы однозначно сэкономит вам время и избавит такой проблемы.
Просто поставьте одну из тарелок и чашку, как на фото ниже, – и тогда оба блюда прогреются одновременно, и вам не придется ждать еще несколько минут.
Чтобы разогреть две тарелки, поставьте одну из них на чашку / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы
Как сделать еду снова мягкой
После разогрева в микроволновке еда часто становится более сухой и твердой, чем была сразу после приготовления. Особенно это касается пасты или пиццы. И это не проблема: девушка предлагает просто поставить в микроволновку вместе с тарелкой еды стакан с водой.
Вода сделает пищу снова мягкой / Скриншот из тиктока Изабеллы Авилы
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Ваше любимое блюдо останется мягким и вкусным, ведь вода придаст ему влаги, и еду будет несложно пережевывать.
Полное видео можно посмотреть здесь: