3 лайфхаки від стилістки, які зроблять ваше життя простішим

Ніколи не завадить знати кілька секретних лайфхаків, які зекономлять час на збирання або звільнять трохи місця у шафі. Відома стилістка Ліндсі Албанезе раніше працювала зі знаменитостями, тож точно знає як полегшити вам життя.

Ліндсі Албанезе понад 10 років працювала з великими телекомпаніями і одягала знаменитостей. Вона знає усе про те, як впорядкувати свою шафу, швидко випрасувати речі чи зібратись на червону доріжку у найкоротші терміни. Зараз вона працює над власним модним брендом, проте роки досвіду нікуди не ділись – і у своєму TikTok жінка ділиться корисними модними лайфками.

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Ось три секрети від відомої стилістки, які варто знати кожному.

Якщо відпарювач бризкає

Тим, хто регулярно користується відпарювачем для одягу, знайома ця проблема: він може бризкати і залишати мокрі плями просто на вашій новій сукні. Ліндсі радить просто знайти чисту шкарпетку та одягнути на відпарювач. Тканина буде затримувати воду і набридливі бризки не потраплятимуть на ваш одяг.

Щоб відпарювач не бризкав, просто одягніть на нього шкарпетку / Фото TikTok Ліндсей Альбанезе

Схоже, що ця порада багатьом стала у пригоді, адже це відео набрало понад 1 мільйон переглядів!

Коли лінь діставати праску

А цей лайфхак "рятував мільйон разів", зізналась Ліндсі Албанезе. Не завжди є час і бажання діставати велику праску. Якщо під час зборів ви побачили, що ваша сорочка злегка прим'ялась про краям, просто використайте випрямляч для волосся.

Використовуйте випрамляч як праску / Фото TikTok Ліндсей Албанезе

Проведіть всього кілька разів по краям одягу – і ось вона вже має презентабельний вигляд. Це заощадить вам купу часу, особливо, якщо ви поспішаєте кудись.

Як звільнити місце

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У вас надто багато спідниць і вони займають просто купу місця у шафі? Стилістка знайшла на диво простий, проте дуже ефективний спосіб зекономити місце: не потрібно вішати кожну спідницю окремо. Майже завжди на вішаках є отвори зверху – використовуйте їх, щоб вішати один вішак зі спідницею на інший.

Розмістіть вішаки вертикально, а не горизонтально / Фото TikTok Ліндсей Альбанезе

Ліндсі називає таку конструкцію "водоспадом" і пригадує, що у багатьох невеликих примірочних речі висіли саме таким способом: "Отже, замість того, щоб вішати 10 вішаків горизонтально, ви можете розмістити їх вертикально залежно від того, наскільки висока ваш шафа".