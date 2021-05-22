3 лайфхака от стилистики, которые сделают вашу жизнь проще

Никогда не помешает знать несколько секретных лайфхаков, которые сэкономят время на сборы или освободят немного места в шкафу. Известный стилист Линдси Албанезе ранее работала со знаменитостями, поэтому точно знает как облегчить вам жизнь.

Линдси Албанезе более 10 лет работала с большими телекомпаниями и одевала знаменитостей. Она знает все о том, как упорядочить свой шкаф, быстро погладить вещи или собраться на красную дорожку в кратчайшие сроки. Сейчас она работает над собственным модным брендом, однако годы опыта никуда не делись – и в своем TikTok женщина делится полезными модными лайфками.

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Вот три секреты от известной стилистики, которые следует знать каждому.

Если отпариватель брызгает

Тем, кто регулярно пользуется отпаривателем для одежды, знакома эта проблема: он может брызгать и оставлять мокрые пятна прямо на вашем новом платье. Линдси советует просто найти чистый носок и надеть на отпариватель. Ткань будет задерживать воду и надоедливые брызги не будут попадать на одежду.

Чтобы отпариватель не брызгал, просто наденьте на него носок / Фото TikTok Линдси Альбанезе

Похоже, что этот совет многим пригодилась, ведь это видео набрало более миллиона просмотров!

Когда лень доставать утюг

А этот лайфхак "спасал миллион раз", призналась Линдси Албанезе. Не всегда есть время и желание доставать большой утюг. Если во время сборов вы увидели, что ваша рубашка слегка примялась о краям, просто используйте выпрямитель для волос.

Используйте выпрямитель как утюг / Фото TikTok Линдси Албанезе

Проведите всего несколько раз по краям одежды – и вот у нее уже более презентабельный вид. Это сэкономит вам кучу времени, особенно, если вы торопитесь куда-то.

Как освободить место

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У вас слишком много юбок и они занимают просто кучу места в шкафу? Стилист нашла удивительно простой, но очень эффективный способ сэкономить место: не нужно вешать каждую юбку отдельно. Почти всегда на вешалках есть отверстия сверху – используйте их, чтобы вешать одну вешалку с юбкой на другую.

Разместите вешалки вертикально, а не горизонтально / Фото TikTok Линдси Альбанезе

Линдси называет такую конструкцию "водопадом" и вспоминает, что во многих небольших примерочных вещи висели именно таким способом: "Итак, вместо того, чтобы вешать 10 вешалок горизонтально, вы можете разместить их вертикально в зависимости от того, насколько высокий ваш шкаф".