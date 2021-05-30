3 напої, які допоможуть швидше заснути: дослідження вчених

Здоровий сон - це ключ до продуктивного дня і хорошого настрою. Проте часто просто не вдається швидко заснути, і тоді дорогоцінні години відпочинку дарма витрачаються на тривожні думки та спогади. Знайомо?

Намагаючись нарешті поринути у сон, не поспішайте хапатись на снодійні таблетки. Вчені з'ясували, що деякі напої можуть допомогти вам швидше заснути. Спробуйте наступного разу приготувати один із цих варіантів, щоб покращити свій сон.

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Ромашковий чай

Дослідження показали, що ромашковий чай позитивно впливає на якість сну. Традиційний, знайомий багатьом напій століттями використовували при безсонні. Виявляється, ромашка містить апігенін – сполуку, що має седативний ефект, тому чашка ромашкового чаю перед сном – саме те, що треба!

Ромашковий чай має седативний ефект / Фото Unsplash

Молоко

Чашка теплого молока – досить популярний напій перед сном для дітей. Молоко дійсно містить триптофан – незамінну амінокислоту, яка допомагає вироблятись мелатоніну. А цей гормон вже відповідає безпосередньо за регуляцію сну. Ось чому молоко дійсно може сприяти кращому сну.

Молоко допомагає вироблятись мелатоніну / Фото Unsplash

І хоча думки вчених щодо того, чи дійсно молоко перед сном гарантовано допоможе вам заснути, досі різняться, це може бути хорошим ритуалом. Випити чашку гарячого молока, почистити зуби й лягти у ліжко без смартфона – саме такі ритуали заспокоюють та розслабляють наш мозок.

Какао

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Какао-боби – це джерело багатьох корисних речовин. Гаряче натуральне какао, у яке зазвичай додають і молоко, також має заспокійливий ефект. Зокрема й через те, що воно сприяє зниженню кров'яного тиску. Отож, какао цілком може вам допомогти, якщо ви не можете заснути через стрес чи якісь переживання. Проте не варто зловживати цим напоєм.

Какао має заспокійливий ефект / Фото Unsplash

Що ще?

Потрібно пам'ятати, що такі напої можуть бути лише додатковим приємним фактором для покращення якості сну. А для того, щоб мати дійсно повноцінний здоровий сон, варто враховувати й інші чинники: достатньо фізичної активності, корисне харчування, відсутність стресів, якомога менше часу, проведеного перед екраном смартфону, ноутбука тощо.