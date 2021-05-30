Пытаясь наконец окунуться в сон, не спешите хвататься на снотворные таблетки. Ученые выяснили, что некоторые напитки могут помочь вам быстрее уснуть. Попробуйте в следующий раз приготовить один из этих вариантов, чтобы улучшить свой сон.

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Ромашковый чай

Исследования показали , что ромашковый чай положительно влияет на качество сна. Традиционный, знакомый многим напиток веками использовали при бессоннице. Оказывается, ромашка содержит апигенин – соединение, обладающее седативным эффектом, поэтому чашка ромашкового чая перед сном – именно то, что надо!

Ромашковый чай обладает седативным эффектом / Фото Unsplash

Молоко

Чашка теплого молока – довольно популярный напиток перед сном для детей. Молоко действительно содержит триптофан – незаменимую аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин. А этот гормон уже отвечает непосредственно за регуляцию сна. Вот почему молоко действительно может способствовать улучшению сна.

Молоко помогает мелатонину вырабатываться / Фото Unsplash

И хотя мнения ученых относительно того, действительно ли молоко перед сном гарантированно поможет вам уснуть, до сих пор отличаются, это может быть хорошим ритуалом. Выпить чашку горячего молока, почистить зубы и лечь в постель без смартфона – именно такие ритуалы успокаивают и расслабляют наш мозг.

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Какао

Какао-бобы - это источник многих полезных веществ. Горячее натуральное какао, в которое обычно добавляют и молоко, также обладает успокаивающим эффектом. В частности и потому, что оно способствует снижению кровяного давления. Итак, какао вполне может вам помочь, если вы не можете заснуть из-за стресса или каких-то переживаний. Однако не стоит злоупотреблять этим напитком.

Какао имееи успокоительный эфект / Фото Unsplash

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