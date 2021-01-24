Три найкращі рецепти смачного глінтвейну в домашніх умовах: зігріє і підніме настрій

Гаряче вино – то минуле століття? Глінтвейн – то для тих, хто не знає вина? Вино зі спеціями – ознака поганого смаку? Та облиште! Доведемо, що це не так.

Сомельє в зелених штанях розповість, хто першим приготував глінтвейн і як правильно вибрати вино для цього напою. А ще – поділитися трьома найкращими рецептами глінтвейну.

Читайте також: 10 найдорожчих пляшок вина у світі: рейтинг із фото та цінами

Сомельє в зелених штанях витратив багато часу, аби зрозуміти, звідки беруться ці дивні упередження. Ось що вийшло: є ті винні поціновувачі, хто після знайомства з видатними винами вирішує більше ніколи не пити вина "прості". А витрачати "добрі" вина на глінтвейн – наче ознака поганого смаку. Тож простіше за все глінтвейн взагалі не вживати.

З одного боку – логіка є, але не усе наше життя складається із логіки, тому пропонуємо вам цього ж тижня знайти час та зробити чудовий глінтвейн собі та друзям.

Хто придумав такий напій

Перші ж, у кого з’явилась можливість поєднати вино та спеції, це і зробили.

Це були римляни.

Першими вигадали напій нагріти мешканці Північних країн, що також є вкрай логічним.

Глінтвейн – один з найпопулярніших зимових напоїв, які легко приготувати вдома / Фото freepick

З того часу зимова популярність глінтвейну ніколи не знижувалася у країнах Північної Європи, а найпоширенішою назвою виявився німецький варіант – "gluhende wein", щось на кшталт "палаюче вино".

Прості рецепти глінтвейну

Єдиного рецепту палаючого напою не існує – у кожному закладі вам запропонують свій власний варіант глінтвейну. У деяких гарних барах бармени навіть самореалізуються завдяки глінтвейнам (адже це не просто вино – а насамперед гарячий коктейль на базі вина), але є велика кількість невиразних напоїв, які можна купити просто неба. І ці невиразні прості глінтвейни такі "ніякі", що краще б їх не існувало.

Відчуйте унікальний смак та аромат вин SHABO – дегустуйте, вивчайте та просто насолоджуйтесь! Обрати вино на усі випадки життя можна в один клік в інтернет-магазині SHABO

Ось три найпростіші рецепти глінтвейну, які Сомельє в зелених штанях пропонує спробувати вже цією зимою.

Класичний, базовий глінтвейн "Зимові пригоди"

Сподобається всім 100%

червоне столове (сухе) вино 750 мл,

мед 2-3 столові ложки

лимон, апельсин, яблуко

1 штука – тертий імбир 1 чайна ложка

мускатний горіх ¼ чайної ложки

2 палички кориці й гвоздика на смак

У каструльці змішайте прянощі та тертий імбир, додайте 100 мл води, швидко закип'ятить, та процідіть. Лишіть у каструлі. Наріжте фрукти, відкрийте пляшку вина, та додайте це все до відвару прянощів. А тепер нагрійте все одразу на повільному вогні, але не доводьте до кипіння!

Приготуйте класичний глінтвейн – він точно всім сподобається / Фото Unsplash

Глінтвейно-грог "Суворий мінімалізм"

Щоб здивувати тих, хто ненавидить солодке.

червоне сухе вино – 750 мл,

настій міцного чаю – 1 літр

кориця і гвоздика на смак.

Вино і чай довести майже до кипіння та додати прянощі. Звісно, можна додати мед-лимон за смаком, має також вийти пречудово. Дуже зручні пропорції – напій можна розраховувати порційно.

Приготуйте оригінальний варіант глінтвейну з чаєм / Фото Unsplash

Білий глінтвейн "Абстрактні явища"

Обрано для того, аби здивувати друзів.

біле сухе вино – 750 мілілітрів (зверніть увагу – біле!)

яблучний сік – 500 мілілітрів

мед 2-3 столові ложки

лимон, апельсин, яблуко – 1 штука,

тертий імбир – 1 чайна ложка

мускатний горіх ¼ чайнрї ложки, 2 палички кориці і гвоздика на смак.

Змішайте прянощі із 100 мл води та закип’ятить, процідіть відвар. Додайте порізані фрукти, сік та вино, та добре нагрійте, але не кип'ятіть.

Незвичний глінтвейн на білому сухому вині / Фото pinterest

Ні в якому разі не кип'ятіть!

Щоб добре запам’ятати, зверніть увагу на правило Бонда.

Пам’ятаєте, він завжди казав про свій коктейль: "змішати, але не збовтувати"? Якби він готував глінтвейн, він би так само запевняв: "нагрівати, але не кип'ятити!"

Як обрати вино для глінтвейну

Щодо вин для глінтвейну існують три правила:

Не використовуйте вкрай дороге вино. Це нелогічно – все одно різноманіття смаку саме вина ви загубите за щедрими відтінками фруктів та прянощів. Не використовуйте дуже дешеве вино. Краще купляти найпростіші пляшки із тих, які б ви пили й просто так. Не купляйте солодке чи напівсолодке вино. Ось коли ви додасте мед, то будете знати, чого саме глінтвейн солодкий. А чого вино саме по собі солодке ви, скоріш за все, знати не будете. (А якщо будете – то або пляшку не купите, або дивіться пункт 1)

Сомельє в зелених штанях бажає вам веселих пригод та нагадує про правило "Глінтвейного Бонда": "Нагріти, але не кип'ятити!"