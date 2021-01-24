Три найкращі рецепти смачного глінтвейну в домашніх умовах: зігріє і підніме настрій

Гаряче вино – то минуле століття? Глінтвейн – то для тих, хто не знає вина? Вино зі спеціями – ознака поганого смаку? Та облиште! Доведемо, що це не так.
Сомельє в зелених штанях розповість, хто першим приготував глінтвейн і як правильно вибрати вино для цього напою. А ще – поділитися трьома найкращими рецептами глінтвейну.
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Сомельє в зелених штанях витратив багато часу, аби зрозуміти, звідки беруться ці дивні упередження. Ось що вийшло: є ті винні поціновувачі, хто після знайомства з видатними винами вирішує більше ніколи не пити вина "прості". А витрачати "добрі" вина на глінтвейн – наче ознака поганого смаку. Тож простіше за все глінтвейн взагалі не вживати.
З одного боку – логіка є, але не усе наше життя складається із логіки, тому пропонуємо вам цього ж тижня знайти час та зробити чудовий глінтвейн собі та друзям.
Перші ж, у кого з’явилась можливість поєднати вино та спеції, це і зробили.
Це були римляни.
Першими вигадали напій нагріти мешканці Північних країн, що також є вкрай логічним.
Глінтвейн – один з найпопулярніших зимових напоїв, які легко приготувати вдома / Фото freepick
З того часу зимова популярність глінтвейну ніколи не знижувалася у країнах Північної Європи, а найпоширенішою назвою виявився німецький варіант – "gluhende wein", щось на кшталт "палаюче вино".
Єдиного рецепту палаючого напою не існує – у кожному закладі вам запропонують свій власний варіант глінтвейну. У деяких гарних барах бармени навіть самореалізуються завдяки глінтвейнам (адже це не просто вино – а насамперед гарячий коктейль на базі вина), але є велика кількість невиразних напоїв, які можна купити просто неба. І ці невиразні прості глінтвейни такі "ніякі", що краще б їх не існувало.Відчуйте унікальний смак та аромат вин SHABO – дегустуйте, вивчайте та просто насолоджуйтесь! Обрати вино на усі випадки життя можна в один клік в інтернет-магазині SHABO
Ось три найпростіші рецепти глінтвейну, які Сомельє в зелених штанях пропонує спробувати вже цією зимою.
Сподобається всім 100%
У каструльці змішайте прянощі та тертий імбир, додайте 100 мл води, швидко закип'ятить, та процідіть. Лишіть у каструлі. Наріжте фрукти, відкрийте пляшку вина, та додайте це все до відвару прянощів. А тепер нагрійте все одразу на повільному вогні, але не доводьте до кипіння!
Приготуйте класичний глінтвейн – він точно всім сподобається / Фото Unsplash
Щоб здивувати тих, хто ненавидить солодке.
Вино і чай довести майже до кипіння та додати прянощі. Звісно, можна додати мед-лимон за смаком, має також вийти пречудово. Дуже зручні пропорції – напій можна розраховувати порційно.
Приготуйте оригінальний варіант глінтвейну з чаєм / Фото Unsplash
Обрано для того, аби здивувати друзів.
Змішайте прянощі із 100 мл води та закип’ятить, процідіть відвар. Додайте порізані фрукти, сік та вино, та добре нагрійте, але не кип'ятіть.
Незвичний глінтвейн на білому сухому вині / Фото pinterest
Щоб добре запам’ятати, зверніть увагу на правило Бонда.
Пам’ятаєте, він завжди казав про свій коктейль: "змішати, але не збовтувати"? Якби він готував глінтвейн, він би так само запевняв: "нагрівати, але не кип'ятити!"
Щодо вин для глінтвейну існують три правила:
Сомельє в зелених штанях бажає вам веселих пригод та нагадує про правило "Глінтвейного Бонда": "Нагріти, але не кип'ятити!"