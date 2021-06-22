3-річна дівчинка випадково замовила 100 порцій локшини: батько був шокований

Сучасні діти дуже вправно справляються з гаджетами. Проте трапляються й кумедні випадки. У Китаї 3-річна дівчинка вирішила сама замовити доставку їжі, проте ніхто не очікував, що на їх адресу прийде аж 100 порцій локшини!

Дівчинка з китайського міста Цзілінь скористалась батьковим телефоном, щоб замовити локшину. Проте щось пішло не так: до "1" вона випадково додала ще два нулі – і зробила замовлення на сотню порцій. Коли коробки з їжею почали доставляти до них додому, батько малечі не повірив своїм очам.

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Спочатку він здивувався і, не здогадуючись про вчинок донечки, навіть з радістю подумав, що виграв якусь лотерею, а 100 упаковок локшини – це подарунок. Проте згодом він перевірив свій рахунок і з жахом виявив, що витратив 1350 юанів (близько 250 доларів) на це замовлення.

Родина живе аж на 13 поверсі, а донести 100 порцій за один раз нікому не під силу. Тож бідолашному кур'єру довелось 7-8 разів спускатись і знову підійматись до квартири, щоб доставити усе замовлення.

Родині доставили 100 порцій локшини / Фото Sohu

Коли ж шокований батько вирішив з'ясувати, у чому справа, і запитав у доньки, навіщо вона зробила таке замовлення, та з невинним поглядом відповіла: "Я просто зголодніла".

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Спочатку чоловік був настільки приголомшений цією подією, що зовсім не знав, куди подіти стільки їжі. Він зізнався, що хоч їх родина складається з 4 осіб, проте вони не змогли б з'їсти стільки локшини, навіть якби вживали її на сніданок, обід та вечерю. Вона може просто зіпсуватись, до того ж всі ці коробки займають багато місця.

Малеча зголодніла і замовила 100 порцій локшини / Фото Sohu

Проте зрештою родина знайшла вихід, який приємно здивував користувачів мережі: вони залишили собі лише 8 порцій, а решту віддали у лікарні та інші організації, які потребували допомоги.