Девочка из китайского города Цзилинь воспользовалась папиным телефоном, чтобы заказать лапшу. Однако что-то пошло не так: к "1" она случайно добавила еще два нуля – и сделала заказ на сотню порций. Когда коробки с едой начали доставлять к ним домой, отец ребенка не поверил своим глазам.

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Сначала он удивился и, не догадываясь о поступке дочери, даже с радостью подумал, что выиграл какую-то лотерею, а 100 упаковок лапши – это подарок. Однако потом он проверил свой счет и с ужасом обнаружил, что потратил 1350 юаней (около 250 долларов) на этот заказ.

Семья живет аж на 13 этаже, а донести 100 порций за один раз никому не под силу. Поэтому бедному курьеру пришлось 7-8 раз спускаться и снова подниматься в квартиру, чтобы доставить все заказы.

Семье доставили 100 порций лапши / Фото Sohu

Когда же шокированный отец решил выяснить, в чем дело , и спросил у дочери, зачем она сделала такой заказ, та с невинным взглядом ответила: "Я просто проголодалась".

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Сначала мужчина был настолько потрясен этим событием, что совсем не знал, куда девать столько пищи. Он признался, что хоть их семья и состоит из 4 человек, однако они не смогли бы съесть столько лапши , даже если бы употребляли его на завтрак, обед и ужин. Она может просто испортиться, к тому же все эти коробки занимают много места.

Девочка проголодалась и заказала 100 порций лапши / Фото Sohu