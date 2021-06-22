Девочка из китайского города Цзилинь воспользовалась папиным телефоном, чтобы заказать лапшу. Однако что-то пошло не так: к "1" она случайно добавила еще два нуля – и сделала заказ на сотню порций. Когда коробки с едой начали доставлять к ним домой, отец ребенка не поверил своим глазам.
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Сначала он удивился и, не догадываясь о поступке дочери, даже с радостью подумал, что выиграл какую-то лотерею, а 100 упаковок лапши – это подарок. Однако потом он проверил свой счет и с ужасом обнаружил, что потратил 1350 юаней (около 250 долларов) на этот заказ.
Семья живет аж на 13 этаже, а донести 100 порций за один раз никому не под силу. Поэтому бедному курьеру пришлось 7-8 раз спускаться и снова подниматься в квартиру, чтобы доставить все заказы.
Семье доставили 100 порций лапши / Фото Sohu
Когда же шокированный отец решил выяснить, в чем дело, и спросил у дочери, зачем она сделала такой заказ, та с невинным взглядом ответила: "Я просто проголодалась".
Сначала мужчина был настолько потрясен этим событием, что совсем не знал, куда девать столько пищи. Он признался, что хоть их семья и состоит из 4 человек, однако они не смогли бы съесть столько лапши, даже если бы употребляли его на завтрак, обед и ужин. Она может просто испортиться, к тому же все эти коробки занимают много места.
Девочка проголодалась и заказала 100 порций лапши / Фото Sohu
Однако в конечном итоге семья нашла выход, который приятно удивил пользователей сети: они оставили себе лишь 8 порций, а остальные отдали в больницы и другие организации, которые нуждались в помощи.