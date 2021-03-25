Ліки від поганого настрою: 30 душевних ілюстрацій сімейного життя, які вас зворушать

Джерело:boredpanda
У повсякденній метушні ми так часто забуваємо проявляти любов до своїх близьких. Французький художник Паскаль Кемпіон має чудову дружину та дітей, а у своїх атмосферних ілюстраціях вчить цінувати красу буденних моментів з родиною.
У своїх виразних та яскравих ілюстраціях художнику вдається показувати усе повсякденне життя звичайної родини, у яких кожен з легкістю впізнає себе. Проте чи завжди ми помічали ці моменти та щиро раділи їм? Пропонуємо насолодитись цими чарівними ілюстраціями та переконатись, що життя – це не щось грандіозне, воно складається з маленьких, проте таких цінних миттєвостей.
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Паскаль черпає натхнення з власного життя з дружиною і дітьми, тому його творчість переповнена прозаїчності. Проте це не заважає кожному, хто дивиться на ці ілюстрації, посміхнутись та згадати свою родину.
Творчість художника знайшла відгук у серцях тисяч людей. На його сторінці в інстаграмі вже понад 700 тисяч підписників.
Художник ще у дитинстві захоплювався мультфільмами й коміксами. А ось вже 20 років, як він і сам створює неймовірні ілюстрації. Паскаль ніколи не турбувався через те, що герої на його малюнках не мають ідеальної анатомічної форми. Він вважає, що художник повинен зосереджуватись на історії, яку розповідає, а не лише на формі.
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Усі фото: інстаграм Паскаля Кемпіона