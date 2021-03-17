30 крутих звичок, які реально змінять ваше життя

Ці корисні звички допоможуть налагодити особисте життя, знайти гармонію із собою та вашою коханою людиною. Деякі з них надзвичайно прості – вам не потрібно буде докладати грандіозних зусиль, щоб їх освоїти.

Цей список корисних звичок сформувала підприємниця та тренер із продуктивності Ліз Г’юбер. Вони допомогли їй кардинально покращити своє життя. Але пам’ятайте: особистий досвід – дуже суб’єктивна річ. Те, що підходить одній людині, не завжди згодиться іншій.

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Стосунки

1. Якщо ви вже давно у стосунках, не забувайте тішити один одного. Ходіть із коханою людиною на побачення хоча б раз на тиждень. Це допоможе розвіятися від буденних справ та зміцнити ваші стосунки. І так, спільна вечеря вдома – це не побачення.

2. Коли ви прокидаєтеся від звуків будильника, не вставайте одразу з ліжка. Краще поспілкуйтеся із вашим партнером кілька хвилин.

3. Частіше дзвоніть батькам – хоча б раз на тиждень. Якщо забуваєте це робити, то поставте собі нагадування.

4. Визначте норму, скільки потрібно спілкуватися з іншими людьми, щоб вам було комфортно.

5. Хоча б один день на тиждень або частину вихідних виділіть на те, щоб піти прогулятися із близькими людьми. Це чудово зміцнює стосунки.

6. Знайомтеся хоча б з 5 новими людьми кожного тижня. Або з 10, або з одним. Це залежить від того, наскільки вам потрібно збільшити ваше коло спілкування.

Хоча б раз на тиждень ходіть на побачення / Фото Unsplash

Ваше самопочуття

7. Придумайте для себе ранковий ритуал, який допоможе вам розслабитися та заспокоїтися. Це може бути медитація або позитивна візуалізація.

8. Не забувайте застеляти ліжко кожного ранку.

9. Виділяйте собі кілька хвилинок на день, щоб позбутися від страхів, негативних думок та тривоги. Визнайте ці проблеми та придумайте, як їх вирішити. Після цього не згадує взагалі жодного негативу.

10. Дозвольте собі відключатися від буденних проблем та турбот, щоб розслабитися. Почитайте книгу, поспілкуйтеся з рідними або ж вийдіть на природу.

11. Регулярно приділяйте увагу тим речам, які дають вам енергію.

12. Спробуйте час від часу робити буденні речі по-іншому: повертайтеся додому не автобусом, а пішки; приготуйте нову страву тощо. Різноманітність завжди корисна для мозку.

13. Не забувайте проводити прибирання у кінці тижня. Позбудьтеся від зайвих речей у домі та ваших думках.

14. Ведіть свій особистий щоденник. Кожного дня записуйте туди думки, які ви хочете запам’ятати.

15. Придумайте собі вечірній ритуал, який допоможе розслабитися від важкого дня. Це може бути чашка чаю, записи в щоденнику чи тепла ванна.

Приділяйте увагу речам, які дають вам енергію / Фото Unsplash

Успіх

16. Плануйте ваш наступний тиждень у неділю. Тоді понеділок буде прекрасним днем.

17. Виходьте із зони комфорту. "Ззовні" завжди відбуваються чудові речі.

18. Найважливіші речі завжди робіть зранку. Це допоможе вам позбутися постійної відкладання складних справ.

19. Виділіть собі годинку на пошту та соцмережі, щоб згодом не відволікатися від інших справ.

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20. Попрацювали? Тоді відпочивайте. Робіть невеликі перерви упродовж робочого дня. Беріть час від часу відгули. Це допомагає перезавантажитися.

21. Не забувайте про ваші маленькі перемоги. Вони теж дуже важливі!

22. Дійте! Краще зробити справу неідеально, але довести її до кінця.

Виходьте із зони комфорту / Фото Unsplash

Саморозвиток

23. Почніть слухати подкасти. Це дуже зручно, коли ви добираєтеся додому чи прибираєте в квартирі.

24. Дивіться документальні фільмі та інший пізнавальний контент замість серіалів та телевізійних шоу. Це теж допомагає розслабитися.

25. Не забувайте читати. Завжди можна знайти на це час. Наприклад, перед сном.

26. Робіть підсумки тижня. Оцініть, що пройшло вдало, а що – ні. Так ви з новими силами увійдете в наступний тиждень.

Читання – одна з найкращих звичок / Фото Unsplash

Здоров’я

27. Спіть стільки, скільки вам потрібно, щоб виспатися.

28. Намагайтеся займатися спортом кожного дня. Хоча б 15 хвилин на день. Ваше серце буде вдячне вам.

29. Не переїдайте. Намагайтеся не відволікатися під час прийому їжі.

30. Надавайте перевагу здоровій їжі. Свіжі продукти завжди кращі за напівфабрикати.