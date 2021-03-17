На кожній роботі є завдання, які нам нудно, складно чи страшно виконувати. Але попри все, більшість часу робота повинна приносити нам задоволення, а не бути просто джерелом заробітку. Інакше – привіт, вигорання.

Час від часу кожен відчуває, що його робота йому більше не подобається. Зранку не хочеться навіть думати про офіс, а протягом тижня ви тільки те й робите, що чекаєте п'ятниці? На щастя, є способи знову отримувати задоволення від своєї роботи.

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Зрозумійте, для чого ви це робите

Працівнику необхідно усвідомлювати сенс своєї роботи, аби бути ефективним. Якщо певні рутинні завдання здаються вам безглуздими, подумайте, до чого вони приводять. Як такі дрібні дії допомагають вам та іншим працівникам робити більш глобальні завдання, і в результаті – дозволяють усій компанії досягати успіху.

Подумайте, яка користь від тих обов'язків, які вам не дуже подобаються / Фото Pexels

Виділіть приємні обов'язки

У кожного є та частина роботи, яку неприємно виконувати, але без неї ніяк. До прикладу, якась паперова робота, яка вас засмучує. Намагайтесь такі завдання виконувати першими, а більшість часу виділяйте на ту частину роботи, яка дає вам енергію, яку вам хочеться виконувати.

Потоваришуйте з колегами

Будь-яка робота – це перш за все люди. Гарні стосунки з колегами заряджають, допомагають справитись зі стресами, та й просто піднімають настрій. Якщо ж у колективі постійно трапляються конфлікти чи ви просто дуже холодно ставитесь одне до одного, задоволення від роботи буде в рази менше.

Підтримуйте дружні стосунки з колегами / Фото Pexels

Шукайте баланс

Не перетворюйтесь на трудоголіка. Пообіцяйте собі, що у свої вихідні ви навіть не підійдете до ноутбука та не заглянете у робочі чати. І добре було б виділити кілька годин увечері, коли ви проведите час з близькими чи з самим собою.

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Більше перемикайтесь

Протягом дня робіть більше коротких перерв хоча би що дві години: зробити розминку, випити кави, просто подивитись у вікно чи перекинутись жартами з колегою. Це розвине вашу креативність і дозволить подивитись на ваші завдання з нового боку.

Зробіть коротку зарядку під час роботи / Фото Freepik

Знайдіть хвильку для себе

Повноцінний сон, якісне харчування, регулярний відпочинок – усе це робить вас більш продуктивною людиною, у якої є багато сил та бажання на роботу. Намагайтесь дотримуватись цього за будь-якого графіку роботи.

Ведіть здоровий спосіб життя / Фото Pexels

Творчий безлад – не завжди добре

Зробіть так, щоб на вашому робочому місці вам самим було комфортно. Тримайте стіл у чистоті, поставте кілька улюблених милих дрібничок: вазон, фото чи статуетки. Робоче місце повинне мотивувати, проте не бути захаращеним.

Постійно навчайтесь

Розвивайте свої професійні навички. Зараз є безліч можливостей проходити різноманітні курси чи читати профільну літературу. Застосовуйте нові знання та беріть на себе цікаві завдання – так робота вже не буде для вас рутиною, а щоденною пригодою.

Намагайтесь завжди розвиватись / Фото Pexels

Будуйте кар'єру

Не бійтесь брати на себе більше відповідальності та свідомо просуватись кар'єрними сходами. Кидайте собі виклики та самостійно ініціюйте розмову про підвищення. Підкорення нових вершин завжди мотивує.

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Можливо, справа у самій роботі

Якщо усе, про що ми говорили раніше, не працює, можливо, варто змінити роботу. Ніякі хитрощі не допоможуть, якщо ви не почуваєтесь на своєму місці. Подумайте, яке саме заняття робитиме вас щасливим.