На каждой работе есть задачи, которые нам скучно, сложно или страшно выполнять. Но несмотря на все, большую часть времени работа должна приносить нам удовольствие, а не быть просто источником заработка Иначе - привет, выгорание.

Время от времени каждый чувствует, что его работа ему уже не нравится. Утром не хочется даже думать об офисе, а в течение недели вы только и делаете, что ждете пятницу? К счастью, есть способы снова получать удовольствие от своей работы.

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Поймите, для чего вы это делаете

Работнику необходимо осознавать смысл своей работы, чтобы быть эффективным. Если какие-то рутинные задачи кажутся вам бессмысленными, подумайте, к чему они приводят. Как такие мелкие действия помогают вам и другим работникам делать более глобальные задачи, и в результате – позволяют всей компании добиваться успеха.

Подумайте, какая польза от тех обязанностей, которые вам не очень нравятся / Фото Pexels

Выделите приятные обязанности

У каждого есть та часть работы, которую неприятно выполнять, но без нее никак. К примеру, какая-то бумажная работа, которая вас огорчает. Старайтесь такие задачи выполнять первыми, а большую часть времени выделяйте на ту часть работы, которая дает вам энергию, которую вам хочется выполнять.

Подружитесь с коллегами

Любая работа – это прежде всего люди. Хорошие отношения с коллегами заряжают, помогают справиться со стрессами, и просто поднимают настроение. Если же в коллективе постоянно случаются конфликты или вы просто очень холодно относитесь друг к другу, удовольствие от работы будет в разы меньше.

Поддерживайте дружеские отношения с коллегами / Фото Pexels

Ищите баланс

Не становитесь трудоголиком. Пообещайте себе, что в свои выходные вы даже не подойдете к ноутбуку и не заглянете в рабочие чаты. И хорошо бы выделить несколько часов вечером, чтобы провести время с близкими или с самим собой.

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Больше переключайтесь

В течение дня делайте больше коротких перерывов хотя бы раз в 2 часа: сделать разминку, выпить кофе, просто посмотреть в окно или перекинуться шутками с коллегой. Это развивает креативность и позволяет посмотреть на ваши задачи с новой стороны.

Сделайте короткую зарядку во время работы / Фото Freepik

Найдите минутку для себя

Полноценный сон, качественное питание, регулярный отдых – все это делает вас более продуктивным человеком, у которого есть много сил и желания на работу. Старайтесь придерживаться этого при любом графике работы.

Ведите здоровый образ жизни / Фото Pexels

Творческий беспорядок – не всегда хорошо

Сделайте так, чтобы на вашем рабочем месте вам самим было комфортно. Держите стол в чистоте, поставьте несколько любимых милых безделушек: вазон, фото или статуэтки. Рабочее место должно мотивировать, однако не быть загроможденным.

Постоянно учитесь

Развивайте свои профессиональные навыки. Сейчас есть множество возможностей проходить различные курсы или читать профильную литературу. Используйте новые знания и берите на себя интересные задачи – так работа уже не будет для вас рутиной, а станет ежедневным приключением.

Старайтесь всегда развиваться / Фото Pexels

Стройте карьеру

Не бойтесь брать на себя больше ответственности и сознательно продвигаться по карьерной лестнице. Бросайте себе вызовы и самостоятельно инициируйте разговор о повышении. Покорение новых вершин всегда мотивирует.

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Возможно, дело в самой работе

Если все, о чем мы говорили ранее, не работает, возможно, стоит сменить работу. Никакие ухищрения не помогут, если вы не чувствуете себя на своем месте. Подумайте, какое именно занятие делать вас счастливым.