В постоянной суете, рабочих встречах, домашней рутине и планах мы забываем прислушиваться к своему телу. А, возможно, оно уже давно подает вам точные сигналы и буквально просит: "Возьми выходной!".

Рассказываем, по каким признакам можно понять, что вы переутомились. Если несколько из перечисленных пунктов у вас совпадают, возможно, время отложить все заботы и взять несколько дней выходных или запланировать отпуск.

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Вы часто болеете

Постоянный стресс плохо влияет на наш иммунитет. Поэтому ваш организм сам пытается сделать все, чтобы вы наконец притормозили и нашли время для отдыха. Отсюда и постоянные болезни, которые ни в коем случае нельзя переносить "на ногах", ведь так вы только усугубляете ситуацию.

Стресс плохо влияет на иммунитет / Фото Pexels

Вы постоянно думаете о работе

Работа занимает все ваши мысли. За обедом вы машинально едите, пока думаете над решением задачи, перед сном вы снова и снова прокручиваете рабочие ситуации, а утром просыпаетесь с отчетом перед глазами. Это верный признак того, что на некоторое время пора отойти от рабочих дел.

Вы делаете глупые ошибки

Раньше вас можно было похвалить за внимательность к деталям, а сейчас делаете гораздо больше ошибок, чем раньше? Возможно, из-за стресса вы стали менее сконцентрированной. Именно поэтому вы теперь по несколько раз перечитываете текст в документе или не сразу понимаете, что вам говорят. Пора отложить работу и немного перезагрузиться.

Не можете сосредоточиться и все валится из рук / Фото Freepik

У вас постоянно болит голова

Постоянная головная боль может быть и признаком определенной болезни. Однако часто голова трещит от работы за компьютером и постоянного сосредоточивания. Многие даже мирятся с головной болью, воспринимая это как часть рабочего дня. Не стоит так делать: возможно организм сообщает, что вы перерабатываете.

Бессонница

Вы постоянно хотите спать в течение дня, сильно устаете и уже под вечер просто валитесь с ног – сил не хватает даже на любимую книгу. Однако как только вы ложитесь в постель, сон – как рукой сняло. Трудно засыпаете, просыпаетесь несколько раз за ночь, а утром вы встаете с постели уже уставшие из-за такой бессонной ночи. Просто замкнутый круг.

Бессонница – также один из признаков переутомления / Фото Pexels

Вас легко вывести из себя

Постоянный стресс так сильно давит на психику, что оставаться хладнокровным и спокойно реагировать на обычные ситуации почти невозможно. Даже самая маленькая неудача или слова другого человека, на которые раньше вы просто улыбались, сейчас выводят вас из равновесия и вызывает бурю эмоций. Резкие смены настроения – это также тревожный звонок.

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Вы все забываете

Ваша жизнь превратилась в постоянные поиски ключей от дома, телефона на работе или раздражения из-за вечно потерянных/забытых вещей в транспорте. Вы не можете вспомнить, чем занимались вчера, и даже, за чем вы пришли в эту комнату. Плохая работа памяти должна насторожить вас.

Вам трудно вспомнить даже простые вещи / Фото Freepik

Проблем с аппетитом

Раньше вы просыпались с чувством голода, а сейчас совсем прекратили есть по утрам? Или же наоборот – теперь вы съедаете в два раза больше порцию, чем несколько недель назад? А возможно вы начали покупать чипсы, газировку и другие вредные продукты, на которые прежде и не смотрели? К любым изменениям в пищевом поведении стоит присмотреться и подумать, чем они вызваны.

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Вас не интересует любимое дело

Еще недавно вы с удовольствием ходили с друзьями в кино, рисовали дома или выполняли рабочие задания, а сейчас даже смотреть не хочется в сторону этих занятий. Апатия к тому, что раньше приносило вам удовольствие может быть как признаком переутомления, так и даже депрессии.

Апатия – это признак переутомления / Фото Unsplash

У вас плохой вид

Ну и наконец просто посмотрите в зеркало. Видите уставшего человека, которому трудно даже улыбнуться? Стресс хорошо поработал. А представьте, как с вашего лица исчезнут все эти синяки и мешки под глазами и вернется расслабленная улыбка после того, как вы как следует отдохнете.