Эти полезные привычки помогут наладить личную жизнь, найти гармонию с собой и вашим любимым человеком. Некоторые из них очень простые – вам не нужно будет прилагать грандиозных усилий, чтобы их освоить.

Этот список полезных привычек сформировала предпринимательница и тренер по производительности Лиз Хьюбер. Они помогли ей кардинально изменить свою жизнь. Но помните: личный опыт – очень субъективная вещь. То, что подходит одному человеку, не всегда пригодится другому.

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Отношения

1. Если вы уже давно в отношениях, не забывайте радовать друг друга. Ходите с любимым человеком на свидание хотя бы раз в неделю. Это поможет развеяться от будничных дел и укрепить ваши отношения. И да, совместный ужин дома – это не свидание.

2. Когда вы просыпаетесь от звуков будильника, не вставайте сразу с постели. Лучше пообщайтесь с вашим партнером несколько минут.

3. Чаще звоните родителям – хотя бы раз в неделю. Если забываете это делать, то поставьте себе напоминание.

4. Определите норму, сколько нужно общаться с другими людьми, чтобы вам было комфортно.

5. Хотя бы один день в неделю или часть выходных выделите на то, чтобы пойти прогуляться с близкими людьми. Это прекрасно укрепляет отношения.

6. Знакомьтесь хотя бы с 5 новыми людьми каждую неделю. Или с одним. Это зависит от того, насколько вам нужно увеличить ваш круг общения.

Хотя бы раз в неделю ходите на свидания / Фото Unsplash

Ваше самочувствие

7. Придумайте для себя утренний ритуал, который поможет вам расслабиться и успокоиться. Это может быть медитация или положительная визуализация.

8. Не забывайте заправлять постель каждое утро.

9. Выделяйте себе несколько минуток в день, чтобы избавиться от страхов, негативных мыслей и тревоги. Признайте эти проблемы и придумайте, как их решить. После этого не упоминает вообще никакого негатива.

10. Позвольте себе отключаться от будничных проблем и забот, чтобы расслабиться. Почитайте книгу, пообщайтесь с родными или выйдите на природу.

11. Регулярно уделяйте внимание тем вещам, которые дают вам энергию.

12. Попробуйте время от времени делать обычные вещи по-другому: езжайте домой не автобусом, а идите пешком; приготовьте новое блюдо и тп. Разнообразие всегда полезно для мозга.

13. Не забывайте проводить уборку в конце недели. Избавьтесь от лишних вещей в доме и ваших мыслях.

14. Ведите свой личный дневник. Каждый день записывайте туда мысли, которые вы хотите запомнить.

15. Придумайте себе вечерний ритуал, который поможет расслабиться от тяжелого дня. Это может быть чашка чая, записи в дневнике или теплая ванна.

Уделяйте внимание вещам, которые дают вам энергию / Фото Unsplash

Успех

16. Планируйте вашу следующую неделю в воскресенье. Тогда понедельник будет прекрасным днем.

17. Выходите из зоны комфорта. "Извне" всегда происходят чудесные вещи.

18. Важнейшие вещи всегда делайте утром. Это поможет вам избавиться постоянной откладывания сложных дел.

19. Выделите себе часок на почту и соцсети, чтобы впоследствии не отвлекаться от других дел.

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20. Поработали? Тогда отдыхайте. Делайте небольшие перерывы в течение рабочего дня. Берите время от времени отгулы. Это помогает перезагрузиться.

21. Не забывайте о ваших маленьких победах. Они очень важны!

22. Действуйте! Лучше сделать дело неидеально, но довести его до конца.

Выходите из зоны комфорта / Фото Unsplash

Саморазвитие

23. Начните слушать подкасты. Это очень удобно, когда вы добираетесь домой или убираете в квартире.

24. Смотрите документальные фильме и другой познавательный контент вместо сериалов и телевизионных шоу. Это тоже помогает расслабиться.

25. Не забывайте читать. Всегда можно найти на это время. Например, перед сном.

26. Делайте итоги недели. Оцените, что прошло удачно, а что – нет. Так вы с новыми силами войдете в следующую неделю.

Чтение – одна из лучших привычек / Фото Unsplash

Здоровье

27. Спите столько, сколько вам нужно, чтобы выспаться.

28. Старайтесь заниматься спортом каждый день. Хотя бы 15 минут в день. Ваше сердце будет благодарно вам.

29. Не переедайте. Старайтесь не отвлекаться во время еды.

30. Отдавайте предпочтение здоровой пище. Свежие продукты всегда лучше чем полуфабрикаты.