За 8 років насиченої роботи з молодятами, фотографиня бачила безліч весільних церемоній. Якісь із них виглядали просто ідеально, інші ж – ставали повним провалом. З висоти свого досвіду вона розповіла про кілька найбільших помилок, яких ні в якому разі не потрібно допускати нареченим.

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1. Планувати кожну хвилину церемонії

Деякі наречені намагаються втиснути в одне святкування забагато речей водночас: танці, спілкування з гостями, конкурси, банкет, фотосесію тощо. І все це у шаленому ритмі, коли пара не встигає навіть поїсти, адже розписана кожна хвилина.

Тоді веселе святкування перетворюється на суцільний стрес, а спогади про цю подію будуть як про суцільну метушню.

На весіллі насолоджуйтесь одне одним / Фото Pexels

Порада

Це найщасливіший день вашого життя, тож ви повинні насолоджуватись ним, а не думати про організаційні моменти:

визначте для себе пріоритетні моменти, що для вас найважливіше на весіллі

при плануванні весілля закладайте на кожен момент більше часу про запас – потім подякуєте собі

– потім подякуєте собі зв'яжіться з весільним організатором, фотографом тощо: "Вони пережили купу весіль і точно знають, скільки часу зазвичай займає кожен момент весілля", – каже Камерон

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2. Економити на операторі та фотографі

Зараз вам це здається неважливим, проте потім, коли ви за пів року отримаєте неякісні фото чи погано змонтоване відео з вашого ж весілля, то гірко пошкодуєте про таке рішення.

Порада

Ретельно обирайте людину, яка буде знімати ваше святкування. Камерон радить звернути увагу на такі моменти:

ставте фотографу та оператору багато питань та переконайтесь, що вам подобається їх стиль

та переконайтесь, що вам подобається їх стиль поговоріть з ними особисто, адже з цими людьми вам проводити цілий день вашого весілля

підписуйте контракт

професіонал своєї справи не може коштувати дешево

Не варто економити на фотографі / Фото Unsplash

Фотографиня додає:

Розглядайте це як інвестицію. Ви платите комусь, щоб ця людина за допомогою своєї творчості розповіла історію вашого весілля

3. Думати, що все буде ідеально

Наречені зробили усе можливе для прекрасного святкування, проте щось у будь-якому разі піде не так, переконана фотографиня з власного досвіду:

Я кажу це не для того, щоб їх налякати або змусити хвилюватися. Але як би ти не планував, люди недосконалі, погода непередбачувана, все трапляється,

– каже Камерон

Порада

Після того, як ви все організували, налаштуйтесь на те, що потрібно просто насолоджуватись цим днем. Ви зробили все можливе. "Торт не того кольору чи не ті квіти при вході не повинні бути єдиним, що ви запам'ятаєте зі свого весілля", – каже дівчина

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4. Робити весілля для когось

"Я бачила, багато пар, які витрачають тисячі доларів години планування, щоб відсвяткувати весілля так, як їм сказав хтось", – пригадує Камерон. В суспільстві існує певний набір традицій, які усі ніби-то мають дотримуватись на своєму весіллі. Проте нав'язані правила роблять наречених нещасними.

Робіть весілля в такому стилі, як вам хочеться / Фото Unsplash

Порада

Відкиньте усі стереотипи й подумайте, чого насправді бажаєте ви. Якщо вам хочеться зробити весілля у стилі "Бріджертонів" чи Гелловіну, в лісі чи на повітряній кулі – зробіть це. Це лише ваш день, і ви тут встановлюєте правила.