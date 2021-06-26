За 8 лет насыщенной работы с молодоженами, фотограф видела множество свадебных церемоний. Некоторые из них выглядели просто идеально, другие – становились полным провалом. С высоты своего опыта она рассказала о нескольких самых больших ошибка, которых ни в коем случае не нужно допускать молодоженам.

Читайте также Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

1. Планировать каждую минуту церемонии

Некоторые пары пытаются втиснуть в одно празднование много вещей одновременно: танцы, общение с гостями, конкурсы, банкет, фотосессию и тому подобное. И все это в бешеном ритме, когда пара не успевает даже поесть, ведь расписана каждая минута.

Тогда веселое празднование превращается в сплошной стресс, а воспоминания об этом событии будут как о сплошной суете.

На свадьбе наслаждайтесь друг другом / Фото Pexels

Совет:

Это самый счастливый день вашей жизни, поэтому вы должны наслаждаться им , а не думать об организационных моментах:

определите для себя приоритетные моменты, что для вас важнее всего на свадьбе

при планировании закладывайте на каждый момент больше времени, про запас – потом поблагодарите себя

свяжитесь со свадебным организатором, фотографом и т.д.: "Они пережили кучу свадеб и точно знают, сколько времени обычно занимает каждый момент свадьбы", – говорит Камерон

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

2. Экономить на операторе и фотографе

Сейчас вам это кажется неважным, однако потом, когда вы через полгода получите некачественные фото или плохо смонтированное видео с вашей же свадьбы, то горько пожалеете о таком решении.

Совет:

Тщательно выбирайте человека, который будет снимать ваше празднование. Камерон советует обратить внимание на следующие моменты:

задавайте фотографу и оператору много вопросов и убедитесь, что вам нравится их стиль

поговорите с ними лично, ведь с этими людьми вам придется провести целый день вашей свадьбы

подписывайте контракт

профессионал своего дела не может стоить дешево

Не стоит экономить на фотографе / Фото Unsplash

Фотограф добавляет:

Рассматривайте это как инвестицию. Вы платите кому-то, чтобы этот человек с помощью своего творчества рассказала историю вашей свадьбы

3. Думать, что все будет идеально

Молодожены сделали все возможное для прекрасного празднования, однако что-то в любом случае пойдет не так, убежден фотограф из собственного опыта:

Я говорю это не для того, чтобы их напугать или заставить волноваться. Но как бы ты не планировал, люди несовершенны, погода непредсказуема, все случается,

– говорит Камерон

Совет

После того, как вы все организовали, настройтесь на то, что нужно просто наслаждаться этим днем. Вы сделали все возможное. "Торт не того цвета или не те цветы при входе не должны быть единственным, что вы запомните со своей свадьбы" , – говорит девушка.

К теме Дух захватывает: 12 потрясающих свадебных фото со всего мира

4. Делать свадьбы для кого-то

"Я видела многих пар, которые тратят тысячи долларов и часы планирования, чтобы отпраздновать свадьбу так, как им сказал кто-то", – вспоминает Кемерон. В обществе существует определенный набор традиций, которые все будто должны придерживаться на своей свадьбе. Однако навязанные правила делают моложен несчастными.

Делайте свадьбы в таком стиле, как вам хочется / Фото Unsplash

Совет: