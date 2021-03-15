4-річна дівчинка робить макіяж, який вас здивує: цікаве відео

Маленька дівчинка настільки освоїла вміння робити макіяж, що вже може йти працювати візажистом. Вона здатна повторити навіть досить складний образ, який часто використовує модель Кайлі Дженнер.

Відео з талановитою дівчинкою опублікувала у своєму тіктоці користувачка під нікнеймом makeupbyshab. Воно вже набрало понад 2 мільйони переглядів.

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Юній стилістці, як виявилося, всього чотири роки. В такому віці вона вже почала освоювати мистецтво макіяжу. Результати дивують: дівчинка робить такий мейкап, з яким не соромно вийти на вулицю.

Скриншот з відео / TikTok makeupbyshab

Як виявилося, мама юної стилістки – професійний візажист. Вона постійно займається з дочкою та допомагає їй освоїти нові інструменти та техніки макіяжу.

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На вірусному відео дівчинка відтворила знаменитий макіяж Кайлі Дженнер. Ось що з цього вийшло:

Користувачі тіктоку були вражені талантом дівчинки – було багато позитивних коментарів. Хтось навіть захотів скористатися послугами юної візажистки: