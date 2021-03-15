Маленькая девочка настолько освоила умение делать макияж, что уже может идти работать визажистом. Она способна повторить даже достаточно сложный образ, который часто использует модель Кайли Дженнер.

Видео с талантливой девочкой опубликовала в своем тиктоке пользовательница под никнеймом makeupbyshab. Оно уже набрало более 2 миллионов просмотров.

Интересно Как изменился макияж за последние 100 лет: интересные фото

Юной стилистке, как оказалось, всего четыре года. В таком возрасте она уже начала осваивать искусство макияжа. Результаты удивляют: девочка делает такой мэйкап, с которым не стыдно выйти на улицу.

Скриншот с видео / TikTok makeupbyshab

Как оказалось, мама юной стилистки – профессиональный визажист. Она постоянно занимается с дочерью и помогает ей освоить новые инструменты и техники макияжа.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

На вирусном видео девочка воспроизвела знаменитый макияж Кайли Дженнер. Вот что из этого вышло:

Пользователи тиктока были поражены талантом дівочки: было много положительных комментариев. Кто-то даже захотел воспользоваться услугами юной визажистки: