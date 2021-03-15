4-летняя девочка делает макияж, который вас удивит: интересное видео
Маленькая девочка настолько освоила умение делать макияж, что уже может идти работать визажистом. Она способна повторить даже достаточно сложный образ, который часто использует модель Кайли Дженнер.
Источник:TikTok
Видео с талантливой девочкой опубликовала в своем тиктоке пользовательница под никнеймом makeupbyshab. Оно уже набрало более 2 миллионов просмотров.
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Юной стилистке, как оказалось, всего четыре года. В таком возрасте она уже начала осваивать искусство макияжа. Результаты удивляют: девочка делает такой мэйкап, с которым не стыдно выйти на улицу.
Скриншот с видео / TikTok makeupbyshab
Как оказалось, мама юной стилистки – профессиональный визажист. Она постоянно занимается с дочерью и помогает ей освоить новые инструменты и техники макияжа.
На вирусном видео девочка воспроизвела знаменитый макияж Кайли Дженнер. Вот что из этого вышло:
Пользователи тиктока были поражены талантом дівочки: было много положительных комментариев. Кто-то даже захотел воспользоваться услугами юной визажистки:
- Я взрослая женщина, но не смогу такое повторить.
- Вот бы пригласить ее к нам на девичник ... Она прекрасно делает мэйк.
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