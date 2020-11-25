Зануритись в атмосферу виноградників каліфорнійської Напи чи французького Сент-Емільону, подорожувати з веселою компанією друзів чи танцювати на Святі вина у Сакраменто – і це все вдома під келих улюбленого SHABO!

Ми вже робили для вас підбірку фільмів про виноробство та виноробів. Про фільми, сповнені не лише вина та красивих краєвидів, а й кохання, драми, подорожей та хорошого настрою, продовжує розповідати Wine 24. Вмощуйтесь зручніше!

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Відкорковані/ Uncorked (2020)

Це новий яскравий фільм від Netflix про вічний конфлікт поколінь, просякнутий гумором та, звісно, любов’ю до вина.

Молодий Елайджа понад усе хоче стати знаменитим сомельє та вже навчився добре розбиратись в елітних винах. Він подає документи до паризької школи та весь свій вільний час приділяє підготовці до вступних екзаменів. Проте існує одна маленька проблема: його батько володіє сімейним рестораном барбекю і категорично проти захоплення сина. Перед Елайджею постає важкий вибір: йти за своєю мрією чи залишитись вірним родині.

Вічна проблема конфлікту поколінь у сучасному прочитанні/ Зображення kino-teatr

Винна країна/ Wine Country(2019)

Компанія з 6 давніх подруг збирається у подорож до справжньої "винної країни" – регіону Напа, аби відсвяткувати там 50-річний ювілей однієї з них. Під час подорожі вони не тільки насолоджуються мальовничими видами виноградників та смакують вино, а й регулярно потрапляють у кумедні ситуації, а ще – багато розмовляють про життя, дружбу та майбутнє. Одним слово, нудно не буде!

Пригоди давніх друзів, які відклали усі свої справи, сіли у машину – і відправились у дорогу/ Зображення kino-teatr

Біле вино з Баббудойу/ Bianco di Babbudoiu (2016)

Легка італійська комедія розповідає нам про трьох братів, чий батько нещодавно відійшов на той світ та залишив їм у спадок виноробню у Сицилії, маєток та … борг у 300 000 євро. Аби не збанкрутувати і повернути гроші банку, у хлопців є лише 15 днів! З відчайдушних спроб не втратити сімейний виноробний бізнес і починаються їхні пригоди. Головні ролі зіграли троє відомих італійських коміків, що додає фільму особливого шарму.

Брати відчайдушно намагаються врятувати сімейний бізнес/ Зображення vokrug.tv

Будь моїм сином/ Tu seras mon fils (2016)

Ця психологічна драма для тих, кому хочеться більш серйозного кіно про стосунки батьків і дітей на фоні виноградників у французькому регіоні Сент-Емільон.

Немолодий Поль де Марсей давно займається виноробством і планує передати справу всього свого життя гідному спадкоємцю. На жаль, свого власного сина він не бачить у ролі власника виноробні. А от новоприбулий робітник Філіп, здається, втілення усіх найкращих рис для цього: працелюбний, хвацький, з чудовим нюхом – він ідеальний кандидат!

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Ви можете не лише спостерігати драму, що розгортається на екрані, але й насолодитись детальним процесом виробництва вина, виглядом винних погребів та старовинного маєтку.

Сімейна драма на фоні прекрасних краєвидів/ Зображення kinorium.com

Прогулянка у хмарах/ A Walk in the Clouds (1995)

Закінчимо наш список класикою!

Ця чуттєва мелодрама середини 90-х років розповідає про зустріч колишнього солдата Пола та юної студентки Вікторії, яка їде додому з коледжу. Звичайна поїздка у потязі обертається відвертою розмовою: хлопець після війни зрозумів, що зовсім не кохає свою дружину, а Вікторія зізнається йому, що вагітна від хлопця, який її покинув. Її консервативні батьки точно цього не схвалять! Аби допомогти дівчині, Пол погодився прикинутись перед батьками Вікторії її чоловіком. Разом вони відправляються у Сакраменто – місце, де всі віддані виноробству.

Зйомки відбувались на виноградниках у долині Напа, тому приголомшливі краєвиди вам гарантовані!

Кохання, пристрасть і вино в Сакраменто/ Зображення kinorium.com