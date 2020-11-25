Окунуться в атмосферу виноградников калифорнийской Напы или французского Сент-Эмильон, путешествовать с веселой компанией друзей или танцевать на Празднике вина в Сакраменто – и это все дома под бокал любимого SHABO!

Мы уже делали для вас подборку фильмов о виноделии и виноделах. О фильмах, полных не только вина и красивых пейзажей, но и любви, драмы, путешествий и хорошего настроения. Усаживайтесь удобнее! Wine24 продолжает рассказывать о душевных фильмах.

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Откупоренные / Uncorked (2020)

Это новый яркий фильм от Netflix о вечном конфликте поколений, пропитанный юмором и, конечно, любовью к вину.

Молодой Элайджа больше всего хочет стать знаменитым сомелье и уже научился хорошо разбираться в элитных винах. Он подает документы в парижскую школу и все свое свободное время уделяет подготовке к вступительным экзаменам. Однако существует одна маленькая проблема: его отец владеет семейным рестораном барбекю и категорически против увлечения сына. Перед Элайджей возникает трудный выбор: идти за своей мечтой или остаться верным семье.

Вечная проблема конфликта поколений в современном прочтении/ Изображение​ kino-teatr

Винная страна / Wine Country (2019)

Компания из шести давних подруг собирается в путешествие по настоящей "винной стране" – региону Напа, чтобы отпраздновать там 50-летний юбилей одной из них. Во время путешествия женщины не только наслаждаются живописными видами виноградников и пробуют вино, но и регулярно попадают в забавные ситуации, а еще – много разговаривают о жизни, дружбе и будущем. Одним словом, скучно не будет!

Приключения давних подруг, которые отложили все свои дела, сели в машину - и отправились в дорогу/ Изображение kino-teatr

Белое вино из Баббудойу / Bianco di Babbudoiu (2016)

Легкая итальянская комедия рассказывает нам о трех братьях, чей отец недавно отошел в мир иной и оставил им в наследство винодельню в Сицилии, имение и ... долг в 300 000 евро. Чтобы не обанкротиться и вернуть деньги банку, у ребят есть всего 15 дней! С отчаянных попыток не потерять семейный винодельческий бизнес и начинаются их приключения. Главные роли сыграли трое известных итальянских комиков, что придает фильму особый шарм.

Братья отчаянно пытаются спасти семейный бизнес/ Изображение vokrug.tv

Будь моим сыном / Tu seras mon fils (2016)

Эта психологическая драма для тех, кому хочется более серьезного кино об отношениях родителей и детей на фоне виноградников французского региона Сент-Эмильон.

Пожилой Поль де Марс давно занимается виноделием и планирует передать дело всей своей жизни достойному наследнику. К сожалению, своего собственного сына он не видит в роли владельца винодельни. А вот новоприбывший рабочий Филипп кажется воплощением всех лучших качеств для этого: трудолюбивый, энергичный, с прекрасным обонянием – он идеальный кандидат!

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Вы можете не только наблюдать драму, которая разворачивается на экране, но и насладиться детальным процессом производства вина, видом винных погребов и старинного поместья.

Семейная драма на фоне прекрасных пейзажей/ Изображение kinorium.com

Прогулка в облаках / A Walk in the Clouds (1995)

Закончим наш список классикой!

Эта чувственная мелодрама середины 90-х годов рассказывает о встрече бывшего солдата Пола и юной студентки Виктории, которая едет домой из колледжа. Обычная поездка в поезде оборачивается откровенным разговором: парень после войны понял, что совершенно не любит свою жену, а Виктория признается ему, что беременна от человека, , который ее бросил. Ее консервативные родители точно этого не одобрят! Чтобы помочь девушке, Пол согласился притвориться перед родителями Виктории ее мужем. Вместе они отправляются в Сакраменто – место, где все преданы виноделию.

Любовь, страсть и вино в Сакраменто!/ Изображение kinorium.com