Нехай усі зачекають: 5 книг для неквапливого і затишного читання

У буденній метушні наше читання часто обмежується кількома невеликими статтями чи постами в інстаграмі. Їх ми проглядаємо "по діагоналі" і біжимо далі по своїм справам. Проте дуже важливо інколи присвятити цілий вечір і сповна, без поспіху насолодитись хорошою книгою.

Деякі книги настільки насичені подіями та несподіваними сюжетними поворотами, що їх можна проковтнути за кілька годин. Ми ж пропонуємо влаштуватись зручніше у найзатишнішому куточку своєї квартири та, повільно смакуючи чай або й келих вина, насолодитись однією з книг з цього списку. І нехай усі життєві перегони залишаться поза книгою.

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1.Кетрін Беннер. Дім на краю ночі.

Видавництво: Віват

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Це неймовірна історія кількох поколінь однієї родини – доктора Доктор Амедео Еспозіто з його дружиною, а згодом їх дітей, внуків та правнуків.

Подружжя оселилось у барі "Дім на краю ночі", який місцеві обходили стороною, бо вважали проклятим. Проте для сім'ї Еспозіто "Дім на краю ночі" залишався надійним прихистком у найгірші часи протягом буремного XX століття. Економічні проблеми, фашистський режим, світові війни – усе це добряче змінило жителів, проте їх будинок став для них острівцем спокою, де життя тривало попри усі негаразди.

2. Домінік Лоро. Мистецтво жити просто

Видавництво: Альпіна Паблішер

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Усі навколо говорять про те, що варто позбавлятись від усілякого мотлоху, викидати зі свого життя усе зайве і прагнути до мінімалізму. Проте навчитись не триматись за речі – не так просто, як здається. Тут ми й звертаємось до цієї книги.

Авторка народилась у США, проте вже 20 років живе у Японії й готова поділитись з читачами секретами простого, проте щасливого життя. Вона легко й доступно розповідає, як припинити накопичувати речі, а зосередитись на внутрішньому "Я", як дійти до того самого мінімалізму і чому це так корисно для кожного. Одним словом, якщо ви хочете хоча б припинити здійснювати імпульсивні покупки – ця книга для вас.

3. Карл Оноре. Без метушні.

Видавництво: Альпіна Паблішер

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Ця книга стане справжнім порятунком для всіх, хто втомився жити у вічних перегонах, наздоганяти інших та "йти у ногу з часом", а хоче трохи зупинитися і дійти до гармонії з собою. Ви дізнаєтесь, що таке філософія Slow Life і як люди всього світу намагаються уповільнитися і чому неквапливість – це хороша стратегія буквально для всіх сфер нашого життя: сімейних стосунків, роботи, сексу та здоров'я.

Ви більше не будете відчувати, що увесь час кудись біжите й все одно не встигаєте і зрозумієте, що швидше – не означає краще.

4.Мік Вікінг. Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи.

Видавництво: Клуб Сімейного дозвілля

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Автор цієї книги заснував і успішно керує Дослідницьким інститутом щастя в Копенгагені. Тож кому, як Міку Вікінгу знати, як воно – жити щасливо? Він розповідає про

хюґе – особливу данську філософію спокою, тепла, гармонії, вміння радіти простим буденним речам навіть у нашій звичайній рутині. Дізнайтесь, у чому секретний інгредієнт цієї найщасливішої нації, яка вміє насолоджувати життям навіть коли за вікном негода.

5. Генрі Торо. Волден або Життя в лісах.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Видавництво: Темпора

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Американський філософ і натураліст Генрі Торо одного разу вирішив провести невеличкий експеримент – і на 2 роки покинув цивілізацію. Чоловік оселився у будиночку біля ставка і весь цей час провів наодинці з собою та природою. Він ремонтував свою хатину, ловив рибу, просто спостерігав за змінами у природі. Свій незвичайний досвід відлюдника автор і описав у цій книзі. Навіть якщо ви не прихильник такого "відпочинку", його міркування будуть корисними для кожного.