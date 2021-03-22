На шляху до щастя: 5 книг про стосунки, які потрібно прочитати кожному

Щасливі стосунки — тема, яка цікавить кожного з нас. Причини складнощів у відносинах можуть бути різні, але поєднує нас спільна мета — бажання бути поруч з коханою людиною. Влаштовуйтесь зручніше і читайте книжки про таку складну й водночас цікаву тему.

Ми підготували для вас найкращу добірку книг про стосунки. Вони допоможуть розібратись у власних почуттях та дізнатись секрети щасливих стосунків, про які нам ніхто не розповідає в школі.

Читайте також: Почніть мислити творчо: 5 книг, щоб розвинути свою креативність

1. Не бійтеся любити. 20 уроків самопізнання на шляху до щасливих стосунків. Александра Соломон

Багато хто з нас бажає бути закоханим, але не кожен вміє зберегти це прекрасне почуття. Книга "Не бійтеся любити" саме про те як бути чудовим партнером не тільки в інтимних моментах, а й у звичайному повсякденному житті. Структурно книга поділена на чотири частини, кожна з яких про самоаналіз, самосвідомість, самовираження, саморозвиток.

Фото Наш формат

Авторка відмічає, що важливим моментом є розуміння власних бажань. Коли ви звертаєте увагу на те, як ви любите, і берете за це відповідальність, то притягуєте партнерів на довготривалі відносини. Александра Соломон пропонує техніки, які допомагають розвинути навички "плекати сильні стосунки".

Уривок з книги:

"Близькі стосунки з кимось повинні починатися зсередини, тобто з глибоких і сміливих стосунків із собою. Щоб кохати когось іншого, потрібно бути сміливими, вразливими і справжніми. Ви не можете бути справжніми з кимось іншим, поки не зможете бути справжніми із собою."

2. Довго і щасливо. Відкиньте ілюзії про ідеальне життя. Пол Долан

Соціальні звички, норми щасливого життя в більшості випадків є нав'язані нам суспільством. На думку автора багатство, успіх, освіта, кохання – компоненти умовного щасливого життя. Ідея в тому, що якого би високого рівня ми не досягли в цих сферах, від нас очікують ще більшого. Виходить ми не йдемо за власними бажаннями, а намагаємось досягти загальноприйнятих норм щастя.

Фото Наш формат

Пол Долан відмічає: "Щоб бути щасливішими, нам треба відійти від культури "ще, будь ласка" до культури "якраз досить". Приголомшлива більшість людей вважає шлюб складовою ідеального життя. Якщо хтось не створив сім'ю в 40 років, то його вважають "невдахою". А вже знайшовши партнера, ми знову очікуємо від нього виконання загальноприйнятих норм стосунків. Але ж, погодьтеся, не всі в шлюбі щасливі. То може варто відійти від звичних понять про ідеальні стосунки і крокувати власною дорогою кохання?

Уривок з книги:

"Знайшовши своє кохання, ми маємо з ним побратися. Ми так прагнемо похизуватися своїм весіллям, що воно стало обов’язковою подією в соціальних мережах.. Але ви, найпевніше, просто марнуєте гроші – і не лише тому, що шлюб не надто сприяє щастю. Виявляється, що більший розмах, то ймовірніший промах".

3. Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях. Марк Лівін, Ілля Полудьонний

Якщо ви шукаєте відповіді на питання, чому в тій чи іншій ситуації поводилися саме так? Чому безпідставно сумуєте або часом не можете себе контролювати? Марк Лівін та Ілля Полудьонний допоможуть швидко і просто розібратися у своїх почуттях. Автори викладають теорію та діляться вправами для пропрацювання, щоб навчитися швидко адаптуватися до життєвих ситуацій.

Фото Наш формат

Сучасний світ вчить людей жити розумом, часто ігноруючи власні емоції. На думку авторів це не завжди вірний шлях. Емоції та почуття – це важливий взаємозв'язок зі світом. Наприклад, прекрасне почуття закоханості змінює все навколо – виникає купа енергії і позитиву, життя перетворюється на романтичну казку. Якась магія чи лише тимчасові емоції? Відповіді в книзі "Простими словами".

Уривок з книги:

"Уявіть, що кохання – це наче придбати новий смартфон. Вибираєш той варіант, який найбільше підходить, скажімо, за кількістю пам’яті, величиною екрана, актуальністю моделі і так далі. "Можна мені, будь ласка, коханого: метр вісімдесят, з карими очима і щоб не горбився. Операційна система? Хм-м. Давайте щось ніжне, але з опцією перепрошивки". Але ж так у житті не буває!".

4. Сім’я. Бізнес-проєкт ХХІ століття. Андрій Оністрат, Валентина Хамайко

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Найважливіший проєкт нашого життя – сім'я. Ми всі прагнемо мати родину, яка стане надійною опорою. Відомий спортсмен і бізнесмен, автор мотиваційних книг і роликів Андрій Оністрат разом з дружиною Валентиною Хамайко, популярною телеведучою та мамою чотирьох дітей, відкривають найважливіші секрети створення щасливої родини.

Фото Наш формат

Валентина впевнена, що варто переосмислити стереотипи про сильних чоловіків і м’яких жінок, які їх надихають. У бізнес-проєкті "Сім'я" має бути двоє інвесторів. І тут йдеться не тільки про гроші. В родині чоловік і дружина повинні бути рівноправними. Саме від спільної праці залежить, якою буде модель сім'ї, якими виростуть діти.

Уривок з книги:

"Задумайтеся! Що таке активи сім'ї? Це налагоджений побут, душевний комфорт, секс. Ви це все отримуєте. А що ви даєте натомість? Якщо ви приносите в сім'ю тільки гроші, то ви просто купуєте її".

Цікаво: Кохання і влада: 5 книг про жіночі таємниці, від яких важко відірватись

5. Сім принципів щасливого шлюбу. Джон М. Ґоттман, Нен Сільвер

Джон М. Ґоттман – американський психолог, дослідник і клініцист, активно працював над прогнозуванням розлучень і стабільності шлюбу. Нен Сільвер – блогерка й журналістка. У своїх статтях досліджує тематику стосунків і здоров’я, а також сучасні проблеми виховання дітей. Разом автори випустили книгу з рекомендаціями, які допоможуть проаналізувати й зміцнити стосунки під час кризи.

Фото Наш формат

В основі будь-якого шлюбу лежить дружба, яку треба зміцнювати. Також важливо вміти зберігати любов і захоплення до партнера, не відвертатися у складних ситуаціях, формувати спільне бачення. Всі принципи, наведені в книзі, є результатом спостережень Джона Ґоттмана за звичками подружніх пар.

Уривок з книги:

"Ми ставили перед собою доволі амбітну мету: розкрити правду про шлюб – нарешті дати відповіді на запитання, які бентежать усіх тривалий час: "Чому подеколи жити в шлюбі так важко? Чому одні довготривалі стосунки працюють як годинник, а інші цокають, як бомба сповільненої дії? І як можна попередити проблеми у шлюбі чи врятувати шлюб на межі розлучення?".

Авторка: Маргарита Борисенко