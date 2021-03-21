Почніть мислити творчо: 5 книг, щоб розвинути свою креативність

Креативність вже давно стосується не лише творчих професій. Люди різних спеціальностей прагнуть розвинути у собі здатність мислити нестандартно та знаходити творчі рішення у різних ситуаціях. Книги вам у цьому допоможуть.

Креативність – це не особлива здатність для обраних, кожен може розвинути її у собі. Ця добірка книг надихне вас на вдосконалення своїх творчих здібностей та допоможе пробудити креативність. Читайте та вивчайте!

Читайте також: Кохання і влада: 5 книг про жіночі таємниці, від яких важко відірватись

1. Шлях митця. Джулія Камерон

Фото Видавництво Старого Лева

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Про що книга

Ця книга стане порятунком, якщо у вас саме зараз творча криза і вам важко релізувати свій творчий потенціал. Вона також допоможе вам знайти у собі ту саму мистецьку жилку, якої вам, можливо, завжди не вистачало, і структурувати свої думки. Це своєрідний практичний курс, розрахований на 12 тижнів щоденних занять. Тому просто прочитати відкласти на полицю не вдасться, адже автор дає реальні інструменти для роботи над своїм мисленням.

2. Дивачка, що закохалася в мозок. Венді Судзукі

Фото Наш Формат

Видавництво: Фабула

Про що книга

Венді Судзукі – професорка Нью-Йоркського університету, нейробіолог, прихильниця здорового способу життя. У цій книзі вона пояснює, як саме пов'язаний наш мозок і тіло, і як почати цей зв'язок відчувати. Тут також багато цікавих вправ, які допоможуть покращити пам'ять та увагу, підняти настрій та активізувати вашу мозкову діяльність. Ви почнете мислити більш гнучко і застосовувати це вміння до різних сфер свого життя.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

3. Рисовий штурм та інші 21 способи мислити нестандартно. Майкл Мікалко

Фото yakaboo

Видавництво: Манн, Іванов і Фербер

Про що книга

З цією книгою ви зможете невпинно генерувати ідеї! Не стати креативнішим з цією книгою просто неможливо. Це добірка унікальних технік, ігор, головоломок, які розвивають креативне мислення і вчать нестандартно мислити при розв'язанні проблем. А надихатимуть на виконання усіх цих завдань вас історії успіху та великих проривів, які автор також наводить у книзі.

4. Думай як митець. Вілл Гомперц

Фото ArtHuss

Видавництво: ArtHuss

Про що книга

Після прочитання цієї книги вам більше не потрібно буде чекати особливого настрою чи натхнення для виконання творчих завдань. Бо автор показує: для того, щоб генерувати круті ідеї, не потрібно музи. Він спостерігав за роботою багатьох творчих людей: художників, письменників, режисерів, письменників тощо, і помітив у них дещо спільне. Він допоможе вам розвинути свої творчі здібності і навчитись вир своїх ідей перетворювати на реальні результати.

Цікаво: Що читає Емма Вотсон та Різ Візерспун: 5 рекомендацій від знаменитих жінок

5. Геніальність на замовлення, Марк Леві

Фото yakaboo

Видавництво: Манн, Іванов і Фербер

Про що книга

Ця книга навчить вас користуватись дуже корисною технікою – фрірайтингом, яка полягає у дуже швидкому записуванні своїх думок. Мільйон креативних ідей є у кожній людині, проте ми постійно їх відкидаємо і "шліфуємо", щоб вони не здались безглуздими оточуючим. Проте фрірайтинг дозволяє вивільнити найбільш неочікувані та проривні ідеї, які постійно живуть в нас. Автор розкриває секрети ефективного фрірайтингу і розповідає, як покращити своє розумові здібності.