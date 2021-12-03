5 книжок, які варто подарувати на Новий рік

Подбати про подарунки, які порадують на новорічні свята, варто вже зараз. Адже свято наближається, і саме книжки з їхніми чудовими і цікавими історіями допоможуть створити романтичний настрій і насолодитися приємним читанням.

Дженнi Колґан. Різдво в "Капкейк-кафе"

Видавництво: Рідна мова, 2021

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До дилогії "Капкейк-кафе" входять романи "До зустрічі в "Капкейк-кафе" і "Різдво в "Капкейк-кафе", і відгукам відомих авторів про них цілком можна вірити. "Суцільна насолода від початку до кінця", – зауважує Софі Кінселла. "Неймовірне частування", – додає Джоджо Мойєс.

За сюжетом, Іссі Рендал, жвава засновниця пекарні "Капкейк-кафе", знайшла кохання і, здавалося б, тепер усі прикрощі позаду. Наближається Різдво – час чудес, теплих обіймів і гарячих напоїв. Однак її колежанки Перл і Керолайн не надто радіють святам, а коханий Остін раптом їде у відрядження до Нью-Йорка, й Іссі стикається зі справжнім випробуванням – стосунками на відстані…

Дженні Колґан "Різдво в Капкейк-кафе" / Фото Рідна мова

Уривок з книги

"Цього морозного грудня Іссі використає всі свої запаси мужності, оптимізму й кориці, щоб друзі та рідні якнайкраще зустріли Різдво! Іссі стояла по вуха обмурзана в марципан, аж раптом задзеленчав телефон. Вона знала, хто це, іноді так трапляється, що ти просто знаєш. Деякі дзвінки дзеленчать інакше за решту. Тієї миті вона саме думала про Остіна. "Здатність співчувати – справді неймовірна річ", – думала Іссі. Вона ніколи не повірила б, що колись сидітиме і слухатиме дівчину, котра жалітиметься, як несправедливо, що в Остіна нема до неї, бідолашної, почуттів. – Ти бачила мене, ти знала про мене, – голосила Келлі-Лі, і сльози котилися по її гарненькому кирпатому носику. – Але ти іноземка, тож я вирішила, що тобі байдуже. Розумієш, про що я? – Ні, – відказала Іссі. – Ви ж з Європи! Всім відомо, що у вас там по шість партнерів. – Це всі так справді думають?!"

Олена Косенко. Кріпосна. Жадана любов

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Героїня цього роману Катерина вродлива, розумна, була волею своєї хрещеної матері вихована як панночка благородних кровей. Але для всього світу вона лише чужа власність, кріпачка найбагатшого поміщика в Ніжині. Свого часу випадкова зустріч із палким і шляхетним дворянином стала для дівчини найщасливішою подією у житті. До того вона була річчю, і нею розпоряджалися, як хотіли: продавали, викуповували, дарували та повертали назад. Вона втратила коханого та ледь не померла від рук жорстокої суперниці. На неї чекала доля занепалої жінки та неминуча загибель, але доля розпорядилася інакше. Тож кріпачка Катерина Вербицька стала вільною. Вона наречена молодого поміщика Андрія Жадана. Того самого, що колись сам викупив себе з кріпаків. Молоді закохані чекали щастя та спокою. Але весільна церемонія обернулася бідою. Невідомий вершник поранив Андрія і встиг зникнути. Катерину знову чекають тяжкі випробування…

Олена Косенко "Кріпосна. Жадана любов" / Фото КСД

Уривок з книги

"– У чому вона винна? – наполягав Стефан. Нотаріус невдоволено скривився, але все ж таки вирішив пояснити: – Ця дама, яка називає себе пані Жадан, насправді Катерина Вербицька – кріпосна дівка з маєтку Петра Івановича Червінського. – Яка дурниця! Я вільна! – крикнула Катя. – Тоді прошу вільну грамоту, – спокійно зажадав нотаріус. – Документ, який підтверджує ваші слова. – Папери... вони не при мені. – Катя гарячково міркувала. – Вони зберігаються у нашого повіреного, пана Лебедєва. – Отже, доведеться вирушити до нього, – подав голос начальник жандармерії".

Тет Федоренко. Експат, або Олені на крижині

Видавництво: Фенікс, 2021

Герой цього роману, приїхавши зі Швеції до Києва, працює топ-менеджером у міжнародній компанії і провадить відповідний стиль життя скромного експата. Демонструє європейські цінності, економить на шопінгу і таксі та боїться харасменту на роботі. Тим не менш, життя підловлює його на гарячому, і ситуація, коли "кожного дня зустрічаєш її в офісі й відчуваєш себе лайном" стає нестерпною. А тут ще нічні клуби, пиятика з друзями-англійцями, спостерігання за юними випускницями, які в самих стрінгах купаються у фонтані… Словом, недалеко до сексуального злочину та інших драматичних пригод, про що ані зі знайомою в клубі, бо у телефонному звіті мамі не розкажеш. Тим часом Київ початку двотисячних у цьому романі постає у всій своїй красі, несподівано віддзеркалюючи справжні проблеми у житті головного героя, які на відстані, як відомо, побачити краще. Адже позаду в скромного шведа – типова доля європейського інтелігента, яка ненабагато різниться від життєвих негараздів у країні, в якій йому випало працювати, кохати, страждати і боротися за своє щастя.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в

Тет Федоренко "Експат, або Олені на крижині" / Фото Фенікс

Уривок з книги

"Коли він вперше їхав до Києва, йому уявлялося, що вся Україна буде такою, як ця площа, хіба що трохи більш засніженою, як радянське життя в голлівудських фільмах. Його колега Лестер порадив купити хоча би газового пістолета, про всяк випадок. Астрід його підтримала".

Утім, навіть такі перестороги не допоможуть, якщо проблеми всередині самого героя, якому варто, нарешті, порозумітися із самим собою, порушивши правила з традиціями.

Франк Тільє. Запаморочення

Видавництво: Фабула, 2021

Одного разу герой роману, альпініст Жонатан Тув’є, який підкорив всі вершини планети, прокинувся і виявив себе прикутим до скелі в ущелині, сповненій крижаного холоду. Поряд він побачив свого вірного пса і двох незнайомців. Один, як і Тув'є, прикутий ланцюгом до скелі, другий може пересуватися, але на ньому залізна маска з кодовим замком, який вибухне, якщо він у пошуках порятунку переступить червону лінію. Таким чином, троє чоловіків розпочали люту боротьбу за виживання, поступово втрачаючи людську подобу. Та найстрашнішим з усього став тягар особистої таємниці кожного з них, ретельно прихованої глибоко всередині…

Франк Тільє "Запаморочення" / Фото Фабула

Уривок з книги

"– На схилах Сіула Гранде через раптовий буревій нам довелося зупинитися на нічліг на одному з цих клятих снігових карнизів, – дізнаємося ми подробиці. – У нас не було вибору. Якби ми продовжили підійматися, ми б просто замерзли на місці. Нічого не було видно на відстані метра. Слова застрягають мені в горлі. Я досі все так чітко пам’ятаю… Наші окуляри, вкриті памороззю. Бороди, порослі крижинками, і цей вітрюган, який називають "Божою мітлою". Макс ніколи не любив цю гору через мінливу погоду, але він хотів підкорити її, разом зі мною, ніби як реванш за нашу невдачу на Чо-Ою".

Меґґі Нокс. Обмін на Різдво

Видавництво: Книголав, 2021

У цій книжці – чудовому подарунку на новорічні свята – нам розповідають романтичну, драматичну, веселу і не без пригод історію для всіх, кому вже у холодному листопаді потрібна ця атмосфера свят, що наближаються, щось легке для відпочинку та хорошого настрою. Близнючки Чарлі та Касс Ґудвіни захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. Чарлі мешкає в Лос-Анджелесі та знімається в популярному кулінарному шоу "Солодке та Солоне". А Касс керує сімейною пекарнею "Вудберн" у рідному містечку Старлайт Пік. За 12 днів до Різдва, коли у обидвох сестер найгарячіший робочий період в році, одна з них отримує травму та втрачає смак і нюх. Інша сестра вирушає на допомогу і обмінюється місцями зі своєю близнючкою. Ці 12 днів будуть насиченими та перевернуть все їхнє життя з ніг на голову, на них чекають випробування, нові знайомства і навіть почуття. Чим все завершиться? Чи вдасться їм уникнути наслідків через свій обмін та віднайти рецепт святкового настрою? Особливо на святковій презентації.

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Меґґі Нокс "Обмін на Різдво" / Фото Книголав

Уривок з книги

"Чарлі не встигла нічого відповісти, не кажучи вже про те, щоб прибрати його руку зі свого плеча, як раптом пляшечка з м'ятним екстрактом – яку Остін мав би закрити кришкою після того,як додав столову ложку до карамельних трюфелів що вони готували разом, – перекинулася та миттєво розлилася по металевій робочій поверхні стола й всмокталась У спідницю Чарлі. – Ой, сказав Остін, коли Чарлі відскочила від стола, але запізно, – Я думав, що закрив щільно. Моя провина".