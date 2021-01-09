Важко знайти людину, у якої б не було акаунта в інстаграмі. Ведете ви просто особистий акаунт чи продаєте свої послуги, але успішність вашої сторінки залежить від кількості підписників. Маркетологиня Софія Дутчак добре знає, що потрібно зробити, щоб швидко набрати аудиторію.

На своїй сторінці в інстаграмі маркетологиня Софія Дутчак розповідає про 5 простих способів, які допоможуть вам отримати живу, "вашу" аудиторію. Втілити їх у життя зможе кожен, для цього не потрібно багато знань. Лише трохи сміливості та креативності.

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Робіть якісний контент

Діліться тим, у чому ви добре розбираєтесь і можете цікаво, чітко і без "води" про це розповісти. Читаєте багато книг? На роботі часто справляєтесь з важкими завданнями? Маєте цікаве хобі? Чудово, нехай ваші підписники знають про це.

Розповідайте про те, що вам дійсно цікаво/ Фото Pexels

Якщо пишете пост, то добре подумайте над заголовками, адже саме вони привертають увагу першими і змушують аудиторію залишатись на вашій сторінці.

Створюйте спільні проєкти

Шукайте сторінки у суміжній ніші і придумайте з ними креативні проєкти, які зацікавлять вашу аудиторію.

Наприклад, спортклуб може робити партнерство з рестораном здорового харчування. Модний бренд може розповідати про beauty-індустрію. А event-агенція — про алкогольні бренди, – наводить приклади маркетологиня

Погодьтесь, трохи дивно буде, якщо блог про фемінізм розповідатиме про автора книжок "10 способів сподобатись чоловіку". Тому перш за все поважайте свою аудиторію і зважайте на її зацікавлення.

Робіть рекламу у перевірених інфлюенсерів

Якщо ви маєте продукт, у який вклали всю душу, то використовуйте будь-які способи, щоб про нього дізналось більше людей. У вашій ніші точно є люди, яким довіряє велика аудиторія, з ким люди себе асоціюють і кому довіряють. Зверніться до таких інфлюенсерів по рекламу. Проявіть креатив, зробіть стильні рекламні макети – і нехай про ваш продукт говорять не тільки у вашому блозі!

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Робіть якісні гівевеї

Попри поширену думку, цей спосіб досі працює. Є лише кілька нюансів:

добирайте подарунки, які дійсно сподобаються вашим читачам. Не впевнені у подарунку? Запитайте у них самі, впевнені, ваші ж читачі дадуть вам купу класних ідей.

нехай в умовах буде заклик до дії: відмітити друга чи поставити лайк на останні пости. Так ви зберете більшу аудиторію та покращите вашу статистику.

Рекламні сторіс

Це також хороший спосіб залучити потенційну аудиторію. Налаштовуйте рекламу через Ads Manage та нехай першим реченням у вашій рекламі буде заклик до дії. Це приверне увагу та зацікавить читача.

Текст має бути максимально простим і вказувати на користь від вас чи продукту, – радить Софія Дутчак