Сложно найти человека, у которого бы не было аккаунта в инстаграме. Ведете ли вы просто личный аккаунт или продаете свои услуги, но успешность вашей страницы зависит от количества подписчиков. Маркетолог София Дутчак хорошо знает, что нужно сделать, чтобы быстро набрать аудиторию.

На своей странице в инстаграме маркетолог София Дутчак рассказывает о 5 простых способов, которые помогут вам получить живую, "вашу" аудиторию. Воплотить их в жизнь сможет каждый, для этого не нужно много знаний. Только немного смелости и креативности.

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Делайте качественный контент

Делитесь тем, в чем вы хорошо разбираетесь и можете интересно, четко и без "воды" об этом рассказать. Читаете много книг? На работе часто справляетесь с трудными задачами? Есть интересное хобби? Прекрасно, пусть ваши подписчики знают об этом.

Расскажите о том, что вам действительно интересно / Фото Pexels

Если пишете пост, то хорошо подумайте над заголовками, ведь именно они привлекают внимание первыми и заставляют аудиторию оставаться на вашей странице.

Создавайте совместные проекты

Ищите страницы в смежной нише и придумайте с ними креативные проекты, которые заинтересуют вашу аудиторию.

Например, спортклуб может делать партнерство с рестораном здорового питания. Модный бренд может рассказывать о beauty-индустрии. А event-агентство – об алкогольных брендах, – приводит примеры маркетолог

Согласитесь, немного странно будет, если в блоге о феминизме рассказывать об авторе книг "10 способов понравиться мужчине". Поэтому прежде всего уважайте свою аудиторию и учитывайте ее интересы.

Делайте рекламу у проверенных инфлюенсеров

Если у вас есть продукт, в который вложили всю душу, то используйте любые способы, чтобы о нем узнало больше людей. В вашей нише точно есть люди, которым доверяет большая аудитория, с кем люди себя ассоциируют и кому доверяют. Обратитесь к таким инфлюенсерам за рекламой. Проявите креатив, сделайте стильные рекламные макеты – и пусть о вашем продукте говорят не только в вашем блоге!

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Делайте качественные гивевеи

Несмотря на распространенное мнение, этот способ до сих пор работает. Есть только несколько нюансов:

подбирайте подарки, которые действительно понравятся вашим читателям. Не уверены в подарке? Спросите у них сами, уверены, ваши же читатели дадут вам кучу классных идей.

пусть в условиях будет призыв к действию: отметить друга или поставить лайк на последние посты. Так вы соберете большую аудиторию и улучшите вашу статистику.

Рекламные сторис

Это также хороший способ привлечь потенциальную аудиторию. Настраивайте рекламу через Ads Manage и пусть первым предложением в вашей рекламе будет призыв к действию. Это привлечет внимание и заинтересует читателя.

Текст должен быть максимально простым и указывать в пользу от вас или продукта, – советует София Дутчак