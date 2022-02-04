Гарантуємо, ви отримаєте масу задоволення та багато-багато бульбашок. Вриваймося у п’ятничний вечір разом з Life 24!
Цікаво "Кузина" шампанського: що потрібно знати про особливе іспанське вино Кава
Classic Cocktail Champagne
- 1 кубик цукру.
- 5-10 мл біттеру.
- 100-150 мл шампанського (заміняємо ігристими).
Додаємо в келих коричневий цукор і вимочуємо його в біттері. Бажано використовувати настоянку Angostura bitter, але підійде будь-який біттер. Доливаємо смачненьке ігристе і насолоджуємося!
Інгредієнти у цьому й подальших відео можуть відрізнятися.
Mimosa
- 50 мл апельсинового фрешу.
- 100-150 мл ігристого.
- 10-15 мл лікеру Grand Marnier.
Поєднуємо апельсиновий фреш з ігристим. Після цього додаємо кілька капель лікеру Grand Marnier (коньячний лікер). Якщо любите прикраси – покладіть малину або будь-яку іншу сезонну ягоду. За бажання можна присипати все золотою пудрою. Утім, коктейль і без цього буде неймовірним.
Lush Champagne
- 20-30 мл лікеру з бузини St-Germain.
- 100-150 мл ігристого.
Тут все надзвичайно просто. Наливаємо в келих лікер, і доливаємо ігристе брют.
Champagne Pick-me-up
- 30 мл коньяку.
- 40-45 мл апельсинового фрешу.
- 10 мл гренадину.
- 100 мл ігристого.
- Кілька сезонних ягід.
Змішуємо у шейкері апельсиновий фреш, коньяк та гренадин. За бажання сюди можна додати кілька сезонних ягід. Усю суміш переливаємо в заздалегідь охолоджений коктейльний бокал. Довершуємо все ігристим і прикрашаємо сезонними ягодами.
Ritz Cocktail
- 30 мл коньяку.
- 20 мл куантро.
- 15 мл лікеру Maraschino.
- 20 мл лимонного фрешу.
- 100 мл рожевого ігристого.
- Апельсинова цедра.
Цікаво Чим відкривати та завершувати вечірку: винні аперитиви та дижестиви
Все, окрім ігристого, одразу змішуємо у шейкері, після чого переливаємо у келих. Доповнюємо ігристим вином. Наприкінці відрізаємо трішки апельсинової цедри, припалюємо вогнем та здавлюємо її, щоб доповнити смак коктейлю.