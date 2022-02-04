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Цікаво "Кузина" шампанського: що потрібно знати про особливе іспанське вино Кава

Classic Cocktail Champagne

1 кубик цукру.

5-10 мл біттеру.

100-150 мл шампанського (заміняємо ігристими).

Додаємо в келих коричневий цукор і вимочуємо його в біттері. Бажано використовувати настоянку Angostura bitter, але підійде будь-який біттер. Доливаємо смачненьке ігристе і насолоджуємося!

Інгредієнти у цьому й подальших відео можуть відрізнятися.



Mimosa

50 мл апельсинового фрешу.

100-150 мл ігристого.

10-15 мл лікеру Grand Marnier.

Поєднуємо апельсиновий фреш з ігристим. Після цього додаємо кілька капель лікеру Grand Marnier (коньячний лікер). Якщо любите прикраси – покладіть малину або будь-яку іншу сезонну ягоду. За бажання можна присипати все золотою пудрою. Утім, коктейль і без цього буде неймовірним.

Lush Champagne

20-30 мл лікеру з бузини St-Germain.

100-150 мл ігристого.

Тут все надзвичайно просто. Наливаємо в келих лікер, і доливаємо ігристе брют.

Champagne Pick-me-up

30 мл коньяку.

40-45 мл апельсинового фрешу.

10 мл гренадину.

100 мл ігристого.

Кілька сезонних ягід.

Змішуємо у шейкері апельсиновий фреш, коньяк та гренадин. За бажання сюди можна додати кілька сезонних ягід. Усю суміш переливаємо в заздалегідь охолоджений коктейльний бокал. Довершуємо все ігристим і прикрашаємо сезонними ягодами.

Ritz Cocktail

30 мл коньяку.

20 мл куантро.

15 мл лікеру Maraschino.

20 мл лимонного фрешу.

100 мл рожевого ігристого.

Апельсинова цедра.

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Все, окрім ігристого, одразу змішуємо у шейкері, після чого переливаємо у келих. Доповнюємо ігристим вином. Наприкінці відрізаємо трішки апельсинової цедри, припалюємо вогнем та здавлюємо її, щоб доповнити смак коктейлю.