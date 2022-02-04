5 крутих коктейлів з ігристим, які ви захочете знову і знову

4 лютого 2022 , 19:09
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Вечір п’ятниці – прекрасний час для ігристих експериментів. Закриваємо усі справи, запрошуємо подруг додому і насолоджуємося цими неймовірними коктейлями з ігристим.

Гарантуємо, ви отримаєте масу задоволення та багато-багато бульбашок. Вриваймося у п’ятничний вечір разом з Life 24!

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Classic Cocktail Champagne

  • 1 кубик цукру.
  • 5-10 мл біттеру.
  • 100-150 мл шампанського (заміняємо ігристими).

Додаємо в келих коричневий цукор і вимочуємо його в біттері. Бажано використовувати настоянку Angostura bitter, але підійде будь-який біттер. Доливаємо смачненьке ігристе і насолоджуємося!

Інгредієнти у цьому й подальших відео можуть відрізнятися.


Mimosa

  • 50 мл апельсинового фрешу.
  • 100-150 мл ігристого.
  • 10-15 мл лікеру Grand Marnier.

Поєднуємо апельсиновий фреш з ігристим. Після цього додаємо кілька капель лікеру Grand Marnier (коньячний лікер). Якщо любите прикраси – покладіть малину або будь-яку іншу сезонну ягоду. За бажання можна присипати все золотою пудрою. Утім, коктейль і без цього буде неймовірним.

Lush Champagne

  • 20-30 мл лікеру з бузини St-Germain.
  • 100-150 мл ігристого.

Тут все надзвичайно просто. Наливаємо в келих лікер, і доливаємо ігристе брют.

Champagne Pick-me-up

  • 30 мл коньяку.
  • 40-45 мл апельсинового фрешу.
  • 10 мл гренадину.
  • 100 мл ігристого.
  • Кілька сезонних ягід.

Змішуємо у шейкері апельсиновий фреш, коньяк та гренадин. За бажання сюди можна додати кілька сезонних ягід. Усю суміш переливаємо в заздалегідь охолоджений коктейльний бокал. Довершуємо все ігристим і прикрашаємо сезонними ягодами.

Ritz Cocktail

  • 30 мл коньяку.
  • 20 мл куантро.
  • 15 мл лікеру Maraschino.
  • 20 мл лимонного фрешу.
  • 100 мл рожевого ігристого.
  • Апельсинова цедра.

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Все, окрім ігристого, одразу змішуємо у шейкері, після чого переливаємо у келих. Доповнюємо ігристим вином. Наприкінці відрізаємо трішки апельсинової цедри, припалюємо вогнем та здавлюємо її, щоб доповнити смак коктейлю.

 

Автор: Петро Синєокий