Спати й запам'ятовувати: 5 легких способів покращити свою пам'ять – поради експертів

Постійно забуваєте, куди поклали свої речі, а прочитану інформацію важко й згадати наступного ранку? Саме час почати тренувати свою пам'ять. І заучування віршів тут ні до чого.

Для покращення своєї пам'яті зовсім необов'язково виконувати спеціальні вправи. Експерти пропонують прості техніки, які легко увійдуть у ваше життя і допоможуть покращити увагу, пам'ять та концентрацію.

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Згадайте, перш ніж гуглити

Інтернет – чудовий помічник, коли потрібно згадати ім'я автора книги чи інший факт, який буквально крутиться на язиці. Проте ми так звикли гуглити, що це призводить до так званої "цифрової амнезії".

Цифрова амнезія

Ефект, коли людина припинила запам'ятовувати ту інформацію, яку легко можна знайти в Інтернеті.

Сара Меднік займається когнітивними науками й вважає, що не варто завжди покладатись на інтернет: "Мозок – це машина, яку ти або використовуєш, або втрачаєш". Коли ми запам'ятовуємо інформацію, а потім про неї згадуємо через деякий час, то активізуємо гіпокамп і префронтальну кору – ділянки мозку, тісно пов’язані з пам’яттю. Якщо ж ми кожен раз звертаємось до гуглу, ці ділянки слабнуть.

Не поспішайте гуглити / Фото Unsplash

Експертка радить наступного разу, коли ви не зможете щось згадати, довіритись мозку і дати йому шанс підкинути вам правильну відповідь. Або ж спробувати поїхати у незнайоме місце без Google maps.

Секрет у тому, щоб не жити в автоматичному режимі. Чим більше ви обмірковуєте щось чи спробуєте нові підходи, тим більше ви залучаєте свій мозок,

– каже Сара Меднік

Спробуйте подрімати

Саме сон перетворює усе те, що ми вчора вивчили та дізнались, на справжні знання. Звісно, ніщо не може замінити повноцінний сон. Проте експертка запевняє, що навіть півтори години сну вдень роблять нас більш працездатними, креативними та зосередженими на своїй роботі. А тому ми починаємо краще запам'ятовувати все протягом дня.

Подрімати вдень – це навіть корисно / Фото Unsplash

Фізичні вправи – ключ до успіху

Невелике дослідження у 2019 році показало, що люди, які хоча б 30 хвилин на день займались на велотренажері краще запам'ятовували імені ніж ті, хто цього не робив. Гері Смолл, доктор медичних наук, зазначає, що фізичні вправи надзвичайно корисні для нашого мозку:

Під час фізичних вправ кров, насичена киснем та поживними речовинами, живить наш мозок. Вправи також стимулюють організм виробляти білок, який діє як добриво для мозку,

– розповідає експерт

Спорт позитивно впливає на пам'ять / Фото Freepik

Не робіть усе й одразу

Виконуючи кілька вправ одразу, ми почуваємось більш продуктивними. Насправді наш мозок до цього не пристосований. Саме тому, якщо під час наради вам задзвонить телефон і ви відповісте, потім вам буде складно згадати, про що ви говорили перед дзвінком.

Мозок не звик зосереджуватись на кількох завданнях одночасно. Ми робимо більше помилок, що робить нас менш ефективними,

– зазначає Гері Смол

Краще зосереджуйтесь на ефективному виконанні якогось одного завдання або ж групуйте схожі завдання і виконуйте їх по черзі. Для цього перш за все потрібно прибрати телефон навіть з поля зору, адже він відволікає від роботи, навіть якщо лежить поруч увімкнений.

Годуйте ваш мозок

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Повноцінне харчування позитивно впливає на нашу здатність запам'ятовувати. Тому зверніст увагу на такі продукти:

Ягоди , які багаті на антиоксиданти, покращують кровообіг та не дозволяють нашим нейронам старіти.

, які багаті на антиоксиданти, покращують кровообіг та не дозволяють нашим нейронам старіти. Буряк не тільки також покращує кровообіг, він ще й багатий на бетаїн – речовину, яка покращує пам'ять.

не тільки також покращує кровообіг, він ще й багатий на бетаїн – речовину, яка покращує пам'ять. Куркума також позитивно впливає на пам'ять та увагу. Експерти вважають, що, можливо, через вживання великої кількості цієї спеції, рівень захворюваності на Альцгеймер в Індії нижчий, у США.

Намагайтесь їсти більше ягід / Фото Unsplash

Психолог Сьюзен Алберс також застерігає: голодування вкрай погано впливає на увагу та здатність приймати рішення. Для ефективної роботи нашому мозку потрібна глюкоза, тому варто слідкувати за своїм раціоном.