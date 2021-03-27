Постоянно забываете, куда положили свои вещи, а прочитанную информацию трудно вспомнить на следующее утро? Самое время начать тренировать свою память. И заучивание стихов здесь ни к чему.

Для улучшения своей памяти совсем необязательно выполнять специальные упражнения. Эксперты предлагают простые техники, которые легко войдут в вашу жизнь и помогут улучшить внимание, память и концентрацию

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Вспомните, прежде чем гуглить

Интернет – отличный помощник, когда нужно вспомнить имя автора книги или другой факт, который буквально вертится на языке. Но мы так привыкли гуглить, что это приводит к так называемой "цифровой амнезии".

Цифровая амнезия

Эффект, когда человек прекратил запоминать ту информацию, которую легко можно найти в Интернете.

Сара Медник занимается когнитивными науками и считает, что не стоит всегда полагаться на интернет: "Мозг – это машина, которую ты или используешь, или теряешь". Когда мы запоминаем информацию, а потом о ней вспоминаем через некоторое время, то активизируем гиппокамп и префронтальную кору – участки мозга, тесно связанные с памятью. Если же мы каждый раз обращаемся к гуглу, эти участки слабеют.

Не спешите гуглить / Фото Unsplash

Эксперт советует в следующий раз, когда вы не сможете что-то вспомнить, довериться мозгу и дать ему шанс подбросить вам правильный ответ. Или же попробовать поехать в незнакомое место без Google maps.

Секрет в том, чтобы не жить в автоматическом режиме. Чем больше вы обдумываете что-то или попробуете новые подходы, тем больше ваш мозг работает,

– говорит Сара Медник

Попробуйте подремать

Именно сон превращает все то, что мы вчера изучили и узнали, в настоящие знания. Конечно, ничто не может заменить полноценный сон. Однако эксперт уверяет, что даже полтора часа сна днем ​​делают нас более работоспособными, креативными и сосредоточенными на своей работе. Поэтому мы начинаем лучше запоминать все в течение дня.

Подремать днем – это даже полезно / Фото Unsplash

Физические упражнения – ключ к успеху

Небольшое исследование в 2019 году показало, что люди, которые хотя бы 30 минут в день занимались на велотренажере лучше запоминали имени чем те, кто этого не делал. Гэри Смолл, доктор медицинских наук, отмечает, что физические упражнения очень полезны для нашего мозга:

Во время физических упражнений кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами, питает наш мозг. Упражнения также стимулируют организм вырабатывать белок, который действует как удобрение для мозга,

– рассказывает эксперт

Спорт положительно влияет на память / Фото Freepik

Не делайте все и сразу

Выполняя несколько упражнений сразу, мы чувствуем себя более продуктивными. На самом деле наш мозг к этому не приспособлен. Именно поэтому, если во время совещания вам звонит телефон и вы ответите, потом вам будет сложно вспомнить, о чем вы говорили перед звонком.

Мозг не привык сосредоточиваться на нескольких задачах одновременно. Мы делаем больше ошибок, что делает нас менее эффективными,

– отмечает Гэри Смол

Лучше сосредоточивайтесь на эффективном выполнении какой-то одной задачи или группируйте похожие задачи и выполняйте их по очереди. Для этого прежде всего нужно убрать телефон даже с виду, ведь он отвлекает от работы, даже если лежит рядом включен.

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Кормите ваш мозг

Полноценное питание положительно влияет на нашу способность запоминать. Поэтому обратите внимание на следующие продукты:

Ягоды , которые богаты антиоксидантами, улучшают кровообращение и не позволяют нашим нейронам стареть.

, которые богаты антиоксидантами, улучшают кровообращение и не позволяют нашим нейронам стареть. Свёкла не только также улучшает кровообращение, она еще и богат бетаином – веществом, которое улучшает память.

не только также улучшает кровообращение, она еще и богат бетаином – веществом, которое улучшает память. Куркума также положительно влияет на память и внимание. Эксперты считают, что, возможно, из-за употребления большого количества этой специи, уровень заболеваемости на Альцгеймер в Индии ниже, чем в США.

Старайтесь есть больше ягод / Фото Unsplash

Психолог Сьюзен Алберс также предостерегает: голодание крайне плохо влияет на внимание и способность принимать решения. Для эффективной работы нашему мозгу нужна глюкоза, поэтому стоит следить за своим рационом.