Для достижения своей цели и успешного выполнения рабочих проектов необходимо всегда оставаться продуктивным. Как ни странно, в этом вам поможет ... лень. Но это еще не все.

Наша продуктивность в течение дня зависит от многих факторов. Вы не можете просто щелкнуть и на весь день стать тем человеком, который быстро и качественно выполняет рабочие задания, генерирует идеи да еще и других поддерживает. Узнайте, что нужно сделать, чтобы в течение дня работоспособность и не думала вас покидать

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Неприятное – в первую очередь

В каждой работе есть те 20% неприятной работы, которую нужно выполнить, стоит это признать. Если вы будете откладывать ее на потом, она будет висеть над вами и не давать спокойно работать. Поэтому "Ешьте лягушку вовремя" – то есть всю неприятную работу выполняйте первой. Потом поблагодарите себе.

Планирование – всему голова

Просто перечень дел в блокноте или task manager уже помогает сфокусироваться на необходимых задачах и распределить рабочее время. А какое удовольствие приносят вычеркнутые задачи! Это дает нам ощущение собственной эффективности и помогает поддерживать производительность в течение дня.

Каждое утро планируйте свой рабочий день / Фото Unsplash

Не стесняйтесь лениться

Важно давать себе время для отдыха, возможно, даже планировать его, и не винить себя за это. Если вы чувствуете, что устаете, переключайтесь на не срочные задачи, которые не давят на вас дедлайнами: вы как бы и отдыхаете, ведь выполняете их без спешки, но как бы и работаете.

Полюбите рабочее место

А это значит – держите его в чистоте и не загромождайте, это поможет сконцентрироваться. Уборка рабочего места может даже стать утренним ритуалом, который будет означать, что пора садиться за работу.

На рабочем месте должно быть только самое необходимое / Фото Unsplash

Вознаграждайте себя

Создавайте себе стимулы для успешного завершения проектов. Прогулка с друзьями, поездка в другой город или просто вкусности – что угодно, что приносит вам удовольствие и не является вашим повседневным делом. Устраивайте такой маленький праздник каждый раз, когда вы наконец сделали важный квартальный отчет или завершили другой большой проект – это придаст вам сил двигаться дальше.

Вознаграждайте себя победы / Фото Unsplash

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Исследуйте себя

Никто лучше вас не знает, когда вы эффективнее работаете. Проследите, возможно вы лучше и быстрее работаете в первой половине дня? Тогда выполняйте простые задачи после обеда. Или же вам трудно несколько часов выполнять одну и ту же работу? Переключайтесь в режим мультизадачности и чередуйте большая задача с несколькими меньшими – это позволит вам не уставать и не скучать.