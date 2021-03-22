Для досягнення своєї цілі та успішного виконання робочих проєктів необхідно завжди залишатись продуктивним. Як не дивно, у цьому вам допоможе...лінь. Але це ще не все.

Наша продуктивність протягом дня залежить від багатьох факторів. Ви не можете просто клацнути й на весь день стати тою самою людиною, яка швидко та якісно виконує робочі завдання, генерує ідеї та ще й інших підтримує. Дізнайтесь, що потрібно зробити, щоб протягом дня працездатність і не думала вас покидати.

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1. Неприємне – у першу чергу

У кожній роботі є ті 20% неприємної роботи, яку потрібно виконати, варто це визнати. Якщо ви відкладатимете її на потім, вона висітиме над вами і не даватиме спокійно працювати. Тому "Їжте жабу вчасно" – тобто усю неприємну роботу виконуйте першою. Потім подякуєте собі.

2. Планування – всьому голова

Просто перелік справ у блокноті чи task manager вже допомагає сфокусуватись на необхідних завданнях і розподілити робочий час. А яке задоволення приносять викреслені завдання! Це дає нам відчуття власної ефективності й допомагає підтримувати продуктивність протягом дня.

Щоранку плануйте свій робочий день / Фото Unsplash

3. Не соромтесь лінуватись

Важливо давати собі час для відпочинку, можливо, навіть планувати його, і не звинувачувати себе за це. Якщо ви відчуваєте, що втомлюєтесь, перемикайтесь на не термінові завдання, які не тиснуть на вас дедлайнами: ви ніби й відпочиваєте, адже виконуєте їх без поспіху, а ніби й працюєте.

4. Полюбіть робоче місце

А це означає – тримайте його у чистоті й не захаращуйте, це допоможе сконцентруватись. Прибирання робочого місця може навіть стати ранковим ритуалом, який означатиме, що пора сідати за роботу.

На робочому місці повинне бути лише найнеобхідніше / Фото Unsplash

5. Винагороджуйте себе

Створюйте собі стимули для успішного завершення проєктів. Прогулянка з друзями, поїздка в інше місто чи просто смаколики – будь-що, що приносить вам задоволення і не є вашою повсякденною справою. Влаштовуйте таке маленьке свято кожен раз, коли ви нарешті зробили важливий квартальний звіт чи завершили інший великий проєкт – це надасть вам сил рухатись далі.

Винагороджуйте себе за перемоги / Фото Unsplash

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6. Досліджуйте себе

Ніхто краще за вас не знає, коли ви ефективніше працюєте. Прослідкуйте, можливо ви краще й швидше працюєте у першій половині дня? Тоді виконуйте простіші завдання після обіду. Або ж вам важко кілька годин виконувати одну й ту ж роботу? Перемикайтесь у режим мультизадачності й чергуйте велике завдання з кількома меншими – це дозволить вам не втомлюватись і не нудьгувати.