Поверьте, счастливым может быть каждый! Иногда нужно совсем немного, чтобы чувствовать себя действительно прекрасно. Наш совет – обратите внимание на десятый способ: он достаточно прост, но помог уже тысячам людей!

Мы подготовили 10 замечательных советов, которые настроят вас на позитивную волну и помогут чувствовать себя действительно счастливо. Главное, чтобы вы действительно стремились получить это ощущение!

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Беспощадно "рвите" свою рутину

Рутина может превратить даже самого счастливого человека в "комочек" грусти и постоянного негатива. Хотя понятно – от нее не уйдешь. Но постарайтесь разбавлять ее положительным опытом, который избавит вас от обыденности. Новые люди, нестандартные хобби и интересы, оригинальные прогулки – это то, что поможет получить столь необходимое ощущение счастья.

На душе грустно? Начните планировать важное для себя событие

Когда мы планируем новые интересные для нас проекты или события, то начинает сразу производиться дофамин – один из гормонов счастья. Если ментально чувствуете себя немного плохо, попробуйте отвлечься и запланировать свой день рождения, предстоящую поездку, цели на последующие годы или просто крутую вечеринку с близкими людьми. Вам действительно станет легче.

Начните планировать приятное для вас событие / Фото Unsplash

Это невероятно, но... Просто улыбнитесь!

Наш организм – очень странная и одновременно интересная структура, которую иногда можно хитро "обмануть". Когда мы чувствуем себя счастливо, то невольно улыбаемся. Правда? Тогда попробуйте сделать это, если у вас плохое настроение. Мозг не любит различных противоречий и начнет подстраивать мысли и эмоции под вашу улыбку. Этот способ не всегда срабатывает. Но иногда бывает эффективным.

Включайте любимую музыку!

Музыка – это настоящее удовольствие. А ваша любимая музыка – это еще лучше. Не забывайте время от времени радовать себя отличными песнями. Они моментально стимулируют выброс дофамина в организм.

Включайте любимую музыку! / Фото Unsplash

Бытовая медитация – то, что вам нужно

Для этого не нужно садиться на час в позу лотоса и издавать странные звуки. Нет-нет! Достаточно всего нескольких минут. Садитесь поудобнее, закройте глаза и попробуйте остановить свои мысли. Следите за дыханием и просто расслабляйтесь. Так вы сможете избавиться от негатива и чувствовать себя значительно лучше. С практикой медитация будет получаться все лучше и лучше.

Всего один вопрос

Поставьте себе простой вопрос, который может спровоцировать долгий внутренний монолог: "Что мне нужно для счастья?". Запишите свой ответ в блокнот и начните работать над этим! Понятно, что с годами ваши приоритеты и желания могут меняться. Это абсолютно нормально.

Что вам нужно для счастья? / Фото Unsplash

Время объятий!

Это один из самых простых способов! Для этого нужно немного: близкий человек и объятия. Несколько минут – и вы уже практически самый счастливый человек в мире.

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Дайте себе "пощечину"!

Нет, здесь все достаточно образно – бить себя не нужно. Но если кажется, что счастье покинуло вас навсегда, на улице только дожди, хочется просто прилечь на кровать и пролежать так несколько лет – стоп. Этого вообще делать нельзя!

Начните действовать – "бросайтесь" в объятия позитива. Пригласите друзей в кино или на легкую прогулку в парке, потанцуйте или попойте – сделайте то, что вам понравится. Не позволяйте негативу затянуть вас в яму.

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Поехали развлекаться с друзьями! / Фото Unsplash

Займитесь спортом

Физическая активность всегда поможет получить положительные эмоции. Организм насыщается эндорфинами, которые делают нас настоящими "монстрами счастья". Поэтому не забывайте и о таком полезном для здоровья способ "осчастливиться".

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Цените свои маленькие победы

Мы не можем каждые 24 часа переворачивать горы, добиваться грандиозных целей и делать что-то просто невероятное. Но каждый наш день состоит из маленьких побед над собой, которыми нужно гордиться.

Вот попробуйте вспомнить предыдущие сутки: возможно, вы прекрасно выполнили свою работу, помогли близким людям, приготовили фантастический ужин или просто заставили себя погулять с собачкой, хотя очень не хотелось. Это все – маленькие триумфы, которые наполняют нашу жизнь. Научитесь их ценить!