Дружба – одне з найкращих явищ, яке трапляється з нами у житті. Якщо вам вдалося зав’язати такі стосунки хоча б з одною людиною – ви вже просто щасливчик. Але оцінюйте усе тверезо. Справжня дружба часто зовсім не така, як здається на перший погляд.

Ми підготували 5 міфів про дружбу, які варто викинути зі своєї голови. Так ви врятуєте себе від зайвих сподівань та можливих розчарувань. А з іншого боку – будете сповна насолоджуватися дружніми стосунками.

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Справжній друг чи подружка буде з нами усе життя

Існують випадки, коли люди почали спілкуватися ще в самому дитинстві і зберегли дружні стосунки упродовж всього життя. Але так не завжди буває.

Згадайте, до прикладу, своїх близьких одногрупників. Коли ви навчалися в університеті, то перебували у спільних координатах: схожі труднощі, зацікавлення, радісні моменти тощо. Ви часто гуляли, весело проводили час і просто насолоджувалися життям. Та коли університет підійшов до завершення – почався непростий етап: всі роз’їжджаються, працюють на різних роботах та рідше зустрічаються. А інколи – й узагалі перестають спілкуватися.

Чи це була справжня дружба? Безперечно. Ви товаришували з людиною і провели поруч прекрасні кілька років. Просто життя вносить свої корективи, і до цього треба ставитися нормально. А з іншого боку – чому б не постаратися відновити старі дружні стосунки.

Дружба не завжди триває ціле життя. І це нормально / Фото Pixabay

Справжній друг завжди пізнається в біді

В цьому є сенс. Адже від такої близької людини завжди очікуємо підтримки та допомоги в моменти суму та радості.

Звісно, не можна дружити з людьми тільки через вигоду. Але якщо приятель регулярно відмовляється допомогти – варто задуматися, чи продовжувати дружні стосунки з такою людиною.

Утім, якщо приятель не зміг підтримати в певний момент – не потрібно відразу його вважати поганим другом. Він міг просто не зрозуміти ситуацію, недооцінити саму проблему чи мати інші справи. Зрештою, ми всі люди. І можемо помилятися. Чи варто через кілька неприємних порозумінь розривати дружбу? Ми гадаємо, що ні.

Друг не завжди пізнається в біді / Фото Pixabay

Потрібно мати лише одного друга. Але справжнього!

Немає ніяких неписаних правил, скільки потрібно мати друзів. Комусь підходить лише одна людина, а комусь – з десяток. Не дозволяйте собі обмежувати кількість близьких людей лише через сумнівне переконання. Хочете дружити з багатьма людьми – вперед!

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Справжня дружба ніколи не "ржавіє"

Дружба потребує такої ж роботи над собою, як і стосунки. Чим більше ви спілкуєтеся з людиною – тим більше виникатиме суперечок, непорозумінь та навіть сварок. Навчіться шукати компроміси, прощати та інколи стримувати себе від того, щоб наговорити зайвого. Адже так можна зіпсувати навіть найміцнішу дружбу.

Справжня дружба – це завжди робота над собою / Фото Pixabay

Дружба має бути такою і такою, і такою!

Не існує універсального списку, якою вона повинна бути. Якщо ви почуваєте себе добре і радісно після спілкування із приятелем, то це вже справжня дружба. А решта – деталі.