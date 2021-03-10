Дружба – одно из лучших явлений, которое случается с нами в жизни. Если вам удалось завязать такие отношения хотя бы с одним человеком – вы уже просто счастливчик. Но оценивайте все трезво. Настоящая дружба часто совсем не такая, как кажется на первый взгляд.

Мы подготовили 5 мифов о дружбе, которые стоит выбросить из своей головы. Так вы спасете себя от лишних надежд и возможных разочарований. А с другой стороны – будете сполна наслаждаться дружескими отношениями.

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Настоящий друг или подружка будет с нами всю жизнь

Существуют случаи, когда люди начали общаться еще в самом детстве и сохранили дружеские отношения на протяжении всей жизни. Но так не всегда бывает.

Вспомните, к примеру, своих близких одногруппников. Когда вы учились в университете, то находились в совместных координатах: похожие трудности, интересы, радостные моменты и тп. Вы часто гуляли, весело проводили время и просто наслаждались жизнью. Но когда университет подошел к концу – начался непростой этап: все разъезжаются, строят свою жизнь и реже встречаются. А иногда – и вообще перестают общаться.

Была ли это настоящая дружба? Бесспорно. Вы дружили с человеком и провели рядом прекрасные несколько лет. Просто жизнь вносит свои коррективы, и к этому надо относиться нормально. А с другой стороны – почему бы не восстановить старые дружеские отношения?

Дружба не всегда длится всю жизнь. И это нормально / Фото Pixabay

Настоящий друг всегда познается в беде

В этом есть смысл. Ведь от такого близкого человека всегда ожидаем поддержки и помощи в моменты грусти и радости.

Конечно, нельзя дружить с людьми только через выгоду. Но если приятель регулярно отказывается помочь – стоит задуматься, продолжать дружеские отношения с таким человеком.

Впрочем, если друг не смог поддержать в определенный момент – не нужно сразу его считать плохим другом. Он мог просто не понять ситуацию, недооценить саму проблему или решать другие дела. В конце концов, мы все люди. И можем ошибаться. Стоит ли через несколько неприятных моментов разрывать дружбу? Мы думаем, что нет.

Друг не всегда познается в беде / Фото Pixabay

Нужно иметь только одного друга. Но настоящего!

Нет никаких неписаных правил, сколько нужно иметь друзей. Кому-то подходит только один человек, а кому-то – с десяток. Не позволяйте себе ограничивать количество близких людей только из-за сомнительного убеждения. Хотите дружить со многими людьми – вперед!

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Настоящая дружба никогда не "ржавеет"

Дружба требует такой же работы над собой, как и отношения. Чем больше вы общаетесь с человеком – тем больше будет возникать споров, недоразумений и даже ссор. Научитесь искать компромиссы, прощать и иногда сдерживать себя от того, чтобы наговорить лишнего. Ведь так можно испортить даже самую крепкую дружбу.

Настоящая дружба – это всегда работа над собой / Фото Pixabay

Дружба должна быть такой и такой, и такой!

Не существует универсального списка, какой она должна быть. Если вы чувствуете себя хорошо и радостно после общения с приятелем, это уже настоящая дружба. А остальное – детали.