5 мифов о настоящей дружбе, с которыми стоит попрощаться
Дружба – одно из лучших явлений, которое случается с нами в жизни. Если вам удалось завязать такие отношения хотя бы с одним человеком – вы уже просто счастливчик. Но оценивайте все трезво. Настоящая дружба часто совсем не такая, как кажется на первый взгляд.
Источник:24 канал
Мы подготовили 5 мифов о дружбе, которые стоит выбросить из своей головы. Так вы спасете себя от лишних надежд и возможных разочарований. А с другой стороны – будете сполна наслаждаться дружескими отношениями.
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Настоящий друг или подружка будет с нами всю жизнь
Существуют случаи, когда люди начали общаться еще в самом детстве и сохранили дружеские отношения на протяжении всей жизни. Но так не всегда бывает.
Вспомните, к примеру, своих близких одногруппников. Когда вы учились в университете, то находились в совместных координатах: похожие трудности, интересы, радостные моменты и тп. Вы часто гуляли, весело проводили время и просто наслаждались жизнью. Но когда университет подошел к концу – начался непростой этап: все разъезжаются, строят свою жизнь и реже встречаются. А иногда – и вообще перестают общаться.
Была ли это настоящая дружба? Бесспорно. Вы дружили с человеком и провели рядом прекрасные несколько лет. Просто жизнь вносит свои коррективы, и к этому надо относиться нормально. А с другой стороны – почему бы не восстановить старые дружеские отношения?
Дружба не всегда длится всю жизнь. И это нормально / Фото Pixabay
Настоящий друг всегда познается в беде
В этом есть смысл. Ведь от такого близкого человека всегда ожидаем поддержки и помощи в моменты грусти и радости.
Конечно, нельзя дружить с людьми только через выгоду. Но если приятель регулярно отказывается помочь – стоит задуматься, продолжать дружеские отношения с таким человеком.
Впрочем, если друг не смог поддержать в определенный момент – не нужно сразу его считать плохим другом. Он мог просто не понять ситуацию, недооценить саму проблему или решать другие дела. В конце концов, мы все люди. И можем ошибаться. Стоит ли через несколько неприятных моментов разрывать дружбу? Мы думаем, что нет.
Друг не всегда познается в беде / Фото Pixabay
Нужно иметь только одного друга. Но настоящего!
Нет никаких неписаных правил, сколько нужно иметь друзей. Кому-то подходит только один человек, а кому-то – с десяток. Не позволяйте себе ограничивать количество близких людей только из-за сомнительного убеждения. Хотите дружить со многими людьми – вперед!
Настоящая дружба никогда не "ржавеет"
Дружба требует такой же работы над собой, как и отношения. Чем больше вы общаетесь с человеком – тем больше будет возникать споров, недоразумений и даже ссор. Научитесь искать компромиссы, прощать и иногда сдерживать себя от того, чтобы наговорить лишнего. Ведь так можно испортить даже самую крепкую дружбу.
Настоящая дружба – это всегда работа над собой / Фото Pixabay
Дружба должна быть такой и такой, и такой!
Не существует универсального списка, какой она должна быть. Если вы чувствуете себя хорошо и радостно после общения с приятелем, это уже настоящая дружба. А остальное – детали.
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