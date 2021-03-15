Існує цілих 5 мов кохання: як їх правильно використовувати – поради експертки

Комусь необхідно, щоб коханий щодня говорив "Я тебе кохаю", іншим – щоб він після вечері взяв на себе миття посуду. А все тому, що існує цілих 5 різних мов кохання. Дізнайтесь про них детальніше й оберіть спосіб, який зміцнить ваші стосунки.

Професорка Керол Брюс, яка досліджує сімейні стосунки, вважає, що 5 мов кохання – це ефективний інструмент для кожної пари. Вона порівнює це з валютою: монети, цінні в одній країні, не матимуть жодної ваги в іншій. Якщо ви знаєте, яка мова кохання близька вашому партнеру, ви зможете якнайкраще виражати свої почуття: діями, словами чи, може, подарунками? Або ж пояснити коханому, які вираження любові хотіли б бачити ви.

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Керол Брюс детальніше розповідає про мови кохання та пояснює, як ними користуватись.

1. Добрі слова

Це усім знайома усна форма вираження кохання, вербальний зв'язок. Людям важливо чути, що їх люблять і ними захоплюються. До прикладу, "Мені дуже сподобалась вечеря, яку ти приготувала" або "Ти так круто організувала вечірку" чи просто "Я люблю тебе".

Людям важливо чути слова кохання / Фото Pexels

Як краще використовувати

Якщо ви далеко від партнера, можете записувати йому милі відео зі зверненнями, у яких зізнаєтесь йому у коханні. Якщо ж ви проводите багато часу разом, Керол Брюс радить перетворити це на своєрідний ритуал. Вона зізнається, що усне вираження – це те, як вона сама сприймає кохання. І її чоловік знає про це:

Я часто прокидаюсь і заходжу на кухню, щоб знайти милу записку від свого чоловіка біля склянки води,

– розповідає експертка

2. Допомога та активні дії

Людям, які сприймають кохання саме через цю мову, важлива турбота про них та допомога навіть тоді, коли вони цього не очікують. Їм важливо бачити, що людина для них старається.

Сніданок у постіль – чудовий варіант активного вияву кохання / Фото Freepik

Як краще використовувати

Ви можете взяти на себе частину хатньої роботи, яку терпіти не може ваш партнер: прибирати ванну чи розвішувати білизну. Або ж приносити його улюблену каву додому, коли він не встигає. Керол розповіла, що її знайома зараз проходить хімієтерапію, тож одні її друзі уночі прикрасили горщики у дворі біля її вікон святковими квітами та гілочками, а інші – прибрали весь сніг біля будинку. Як бачимо, радувати такими діями можна будь-яких людей, яких ми любимо.

3. Подарунки

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Йдеться не про будь-які банальні подарунки, а про ті, які змушують людину почуватись особливо. Матеріальні чи нематеріальні речі: головне, щоб це було щось важливе для цієї людини, знакове.

Зробіть маленький подарунок, і людині буде приємно / Фото Pexels

Як краще використовувати

Ви купуєте продукти додому – захопіть улюблене морозиво вашого коханого і покладіть у холодильник. Нехай це буде сюрпризом для нього! Експертка розповіла, як подарунками виражають любов у її родині:

Наша дочка вчиться у коледжі, і ми знаємо, що вона обожнює посилки з дому: невеликий пакунок з валентинками, з улюбленими шоколадними цукерками, подарунковими картками на каву та фотографіями наших собак. Це вияв любові, що заповнить її поштову скриньку і "емоційний банк".

4. Час

Часто найцінніше, що ви можете дати людині, це приділити їй свій час. Під час пандемії це стало особливо актуально. Суть у тому, щоб повністю і нероздільно приділити час цій людині, вислухати її, дати зрозуміти, що вона цінна. Це означає – не відволікатись на інших людей чи соцмережі.

Приділіть коханому найцінніше – свій час / Фото Pexels

Як краще використовувати

Якщо у вас дуже щільний графік, цілеспрямовано виділіть на тижні годинку, щоб просто поговорити телефоном з давнім другом, день, який ви повністю проведете з улюбленими родичами, чи вечір, щоб без гаджетів та телевізора поговорити відверто з партнером. Повірте, вони це оцінять, адже ви подарували їм найважливіше – свій час.

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5. Дотики

Для людей, які цінують таку мову любові, фізичний контакт має особливе значення. Такі люди через доторки можуть відчувати цілий спектр емоцій. Захоплене "Дай п'ять!" подрузі, яка щойно отримала бажану роботу чи ніжний поцілунок з коханим наприкінці дня – доторки можуть виражати дуже різні почуття.

Деяким людям життєва важливий фізичний контакт / Фото Unsplash

Як краще використовувати

Якщо ви знаєте, що саме фізичний контакт для людини важливий, то пам'ятайте про це протягом дня: легенько обійміть, коли прийдете щось запитати, поцілуйте, коли виходитимете з машини чи поплескайте по плечу, якщо бачите, що він засмутився.

Або ж навпаки: якщо ваша сестра – молода мама, і вона втомилась від постійних доторків дитини, заберіть малечу на кілька годин до себе, дайте їй відпочити.