Де в Україні росте унікальний сорт винограду, якого немає більше ніде у світі? В якій країні можна побачити фонтанчик, де цілодобово тече вино? Дізнавайтеся більше про вино разом із Life 24!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Вино краще зберігати в горизонтальній позиції

Якщо вино роками стоятиме у вертикальній позиції, воно може просто-таки зіпсуватися. Значно краще, коли воно нахилене або повністю "лежить" на боці. Так вино постійно буде змочувати корок, і він не пересохне. В іншому разі зайвий кисень потраплятиме в пляшку через тріщини у корку – вино швидко зіпсується. Звісно ж, це не стосується пляшок на закрутці.

Найдавніше вино у світі

Найдавнішу у світі пляшку із вином знайшли ще в 1867 році поблизу німецького міста Шпаєр. Її вік – близько 1600 років. Пляшку з рідиною, яка не вивітрилася з роками, виявили під час розкопок у гробниці невідомого римського аристократа з його дружиною. Археологи вважають, що їх поховали між 325 та 350 роком нашої ери. Звісно, що таке вино вже не вийде скуштувати: з плином часу воно просто зіпсувалося.

Пляшку з найстарішим вином у світі можна побачити в Історичному музеї Пфальца в Шпаєрі / Фото De Altera levatur – Trabajo propio вікіпедія

Тельті-Курук – унікальний сорт винограду, який росте лише в Україні

Справжньою гордістю українських виноробів є унікальний сорт Тельті-Курук, який росте в Одеській області на виноградниках компанії SHABO. Його завезли на наші терени ще турки-османи близько 400-500 років тому! Тельті-Курук здивує вас особливими квітково-фруктовими ноти п’янкої акації та стиглої айви. Вино з цього винограду обов’язково потрібно спробувати – не пошкодуєте!

Виноградники Тельті-Курук / Фото SHABO

Не всі вина можна довго зберігати

Ви, мабуть, неодноразово чули про вина із 20-30 роками витримки. Так, вони справді існують. Але більшість вин, які ви можете придбати у магазині, потрібно споживати вже в перший-другий рік після розливу. Дозрівати в пляшках упродовж років можуть лише вина особливої якості, вироблені з відбірного винограду певних сортів.

До теми Таємниця SHABO з 12-річною витримкою

Фонтан вина в Італії

Поблизу італійського курорту Ортона можна знайти фонтан, де цілодобово тече червоне вино. Цікаво, що його можна спробувати абсолютно безкоштовно. Хоч, погодьтеся, він більше схожий на кран з вином, а не фонтан. Оригінальну атракцію придумали представники місцевої виноробні Dora Sarchese Vineyard.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO.

Вино можна спробувати у будь-який час доби / Фото інстаграм Dora Sarchese Winery