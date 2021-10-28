5 несподіваних фактів про вино, які вас здивують

Знаєте, про вино й виноробство справді можна розмовляти годинами. Тут стільки всього незвіданого та цікавого, що на вивчення цієї теми можна присвятити ціле життя. Ми підготували кілька несподіваних та цікавих фактів про вино, які вас однозначно здивують.

Де в Україні росте унікальний сорт винограду, якого немає більше ніде у світі? В якій країні можна побачити фонтанчик, де цілодобово тече вино? Дізнавайтеся більше про вино разом із Life 24!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Вино краще зберігати в горизонтальній позиції

Якщо вино роками стоятиме у вертикальній позиції, воно може просто-таки зіпсуватися. Значно краще, коли воно нахилене або повністю "лежить" на боці. Так вино постійно буде змочувати корок, і він не пересохне. В іншому разі зайвий кисень потраплятиме в пляшку через тріщини у корку – вино швидко зіпсується. Звісно ж, це не стосується пляшок на закрутці.

Найдавніше вино у світі

Найдавнішу у світі пляшку із вином знайшли ще в 1867 році поблизу німецького міста Шпаєр. Її вік – близько 1600 років. Пляшку з рідиною, яка не вивітрилася з роками, виявили під час розкопок у гробниці невідомого римського аристократа з його дружиною. Археологи вважають, що їх поховали між 325 та 350 роком нашої ери. Звісно, що таке вино вже не вийде скуштувати: з плином часу воно просто зіпсувалося.

Пляшку з найстарішим вином у світі можна побачити в Історичному музеї Пфальца в Шпаєрі / Фото De Altera levatur – Trabajo propio вікіпедія

Тельті-Курук – унікальний сорт винограду, який росте лише в Україні

Справжньою гордістю українських виноробів є унікальний сорт Тельті-Курук, який росте в Одеській області на виноградниках компанії SHABO. Його завезли на наші терени ще турки-османи близько 400-500 років тому! Тельті-Курук здивує вас особливими квітково-фруктовими ноти п’янкої акації та стиглої айви. Вино з цього винограду обов’язково потрібно спробувати – не пошкодуєте!

Виноградники Тельті-Курук / Фото SHABO

Не всі вина можна довго зберігати

Ви, мабуть, неодноразово чули про вина із 20-30 роками витримки. Так, вони справді існують. Але більшість вин, які ви можете придбати у магазині, потрібно споживати вже в перший-другий рік після розливу. Дозрівати в пляшках упродовж років можуть лише вина особливої якості, вироблені з відбірного винограду певних сортів.

До теми Таємниця SHABO з 12-річною витримкою

Фонтан вина в Італії

Поблизу італійського курорту Ортона можна знайти фонтан, де цілодобово тече червоне вино. Цікаво, що його можна спробувати абсолютно безкоштовно. Хоч, погодьтеся, він більше схожий на кран з вином, а не фонтан. Оригінальну атракцію придумали представники місцевої виноробні Dora Sarchese Vineyard.

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Вино можна спробувати у будь-який час доби / Фото інстаграм Dora Sarchese Winery