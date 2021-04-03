Без фікусів і кактусів: 5 оригінальних кімнатних рослин, за якими легко доглядати
Кімнатні рослини додають затишку будь-якому інтер'єру. Дізнайтесь, які придбати невибагливі, проте оригінальні рослини для озеленення вашої квартири.
Джерело:The Kolo
Небанальні кімнатні рослини стануть справжньою окрасою приміщення. Дізнайтесь, які варіанти краще підібрати та як за ними доглядати, аби рослини довго милували ваше око.
Читайте також: Як спростити собі життя у квартирі: 5 крутих рішень від блогерки Наталі Литвин
1. Кавове дерево
Це невелике екзотичне дерево, яке кожному під силу виростити вдома, адже за ним легко доглядати. У нього блискуче темно-зелене листя та симетрична крона – красиве доповнення до спальні чи вітальні, яке починає квітнути на 4-5 рік життя.
Екзотичне кавове дерево / Фото Florium
Як доглядати:
- Поливати помірно, не допускати пересушення чи забагато вологи.
- Тримати у світлому приміщенні, проте без прямих сонячних променів.
- Важливо його вчасно пересаджувати
2. Стефанотіс або Мадагаскарський жасмин
Цю рослину вважають символом щасливого сімейного життя, її часто останнім часом використовують у весільних композиціях. Усе через витончені білі квітки, якими можна милуватись з кінця червня по вересень. Вони дуже ніжно виглядатимуть в інтер'єрі.
Елегантний стефанотіс / Фото rastenievod
Як доглядати:
- Цій рослині потрібно багато світла. Влітку ж краще не ставити на підвіконня, куди потрапляє пряме сонячне проміння.
- Поливати стефанотіс варто багато, проте не дуже часто.
3. Хатіора або Рипсаліс
Сукуленти останнім часом стали дуже популярні. Тож придивіться до хатіори, яка родом з вологих тропічних лісів Бразилії та Аргентини. Вона дуже оригінально виглядає: у неї немає листя чи колючок, лише м'ясисті ланочки, які утворюють собою химерні хитросплетіння. Комусь вона нагадує корали чи водорості.
Незвичайна хатіора / Фото rastenievod
Як доглядати:
- Рослина полюбляє яскраве розсіяне світло.
- Почекайте, коли ґрунт трохи просохне, а тоді сміливо поливайте, їй потрібно більше вологи, ніж звичайним кактусам.
4. Антуріум
Ця рослина стане справжнім яскравим акцентом в інтер'єрі. Вона має великі червоні квіти у формі сердечок і гладеньке листя, що повторює форму квітів. Якщо за антуріумом правильно доглядати, то ви насолоджуватиметесь цвітінням майже весь рік.
Червона красуня – антуріум / Фото trizio
Як доглядати:
- Потурбуйтесь про те, щоб повітря було достатньо зволожене.
- Антуріум любить помірний полив.
- Світла повинно бути достатньо, проте, як і з попередніми рослинами, без прямих сонячних променів.
5. Пеперомія
Існує безліч видів пеперомії, зі спільного у них – товсті м'ясисті стебла. У всьому іншому ця рослина вражає різноманіттям. Вона може мати листя різних розмірів у формі крапельок, сердечок чи монеток, а кольори можуть варіюватись від світло-зелених і сріблястих до смугастих чи навіть темно-фіолетових.
Пеперомія на будь-який смак / Фото rastenievod
Як доглядати:
- Їй потрібно багато розсіяного світла.
- Помірний полив у теплу пору року і трохи менше – у холодну. Проте не допускайте, щоб ґрунт пересихав.
Поділитися новиною