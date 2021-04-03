Кімнатні рослини додають затишку будь-якому інтер'єру. Дізнайтесь, які придбати невибагливі, проте оригінальні рослини для озеленення вашої квартири.

Небанальні кімнатні рослини стануть справжньою окрасою приміщення. Дізнайтесь, які варіанти краще підібрати та як за ними доглядати, аби рослини довго милували ваше око.

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1. Кавове дерево

Це невелике екзотичне дерево, яке кожному під силу виростити вдома, адже за ним легко доглядати. У нього блискуче темно-зелене листя та симетрична крона – красиве доповнення до спальні чи вітальні, яке починає квітнути на 4-5 рік життя.

Екзотичне кавове дерево / Фото Florium

Як доглядати:

Поливати помірно, не допускати пересушення чи забагато вологи.

Тримати у світлому приміщенні, проте без прямих сонячних променів.

Важливо його вчасно пересаджувати

2. Стефанотіс або Мадагаскарський жасмин

Цю рослину вважають символом щасливого сімейного життя, її часто останнім часом використовують у весільних композиціях. Усе через витончені білі квітки, якими можна милуватись з кінця червня по вересень. Вони дуже ніжно виглядатимуть в інтер'єрі.

Елегантний стефанотіс / Фото rastenievod

Як доглядати:

Цій рослині потрібно багато світла. Влітку ж краще не ставити на підвіконня, куди потрапляє пряме сонячне проміння.

Поливати стефанотіс варто багато, проте не дуже часто.

3. Хатіора або Рипсаліс

Сукуленти останнім часом стали дуже популярні. Тож придивіться до хатіори, яка родом з вологих тропічних лісів Бразилії та Аргентини. Вона дуже оригінально виглядає: у неї немає листя чи колючок, лише м'ясисті ланочки, які утворюють собою химерні хитросплетіння. Комусь вона нагадує корали чи водорості.

Незвичайна хатіора / Фото rastenievod

Як доглядати:

Рослина полюбляє яскраве розсіяне світло. Почекайте, коли ґрунт трохи просохне, а тоді сміливо поливайте, їй потрібно більше вологи, ніж звичайним кактусам.

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4. Антуріум

Ця рослина стане справжнім яскравим акцентом в інтер'єрі. Вона має великі червоні квіти у формі сердечок і гладеньке листя, що повторює форму квітів. Якщо за антуріумом правильно доглядати, то ви насолоджуватиметесь цвітінням майже весь рік.

Червона красуня – антуріум / Фото trizio

Як доглядати:

Потурбуйтесь про те, щоб повітря було достатньо зволожене.

Антуріум любить помірний полив.

Світла повинно бути достатньо, проте, як і з попередніми рослинами, без прямих сонячних променів.

5. Пеперомія

Існує безліч видів пеперомії, зі спільного у них – товсті м'ясисті стебла. У всьому іншому ця рослина вражає різноманіттям. Вона може мати листя різних розмірів у формі крапельок, сердечок чи монеток, а кольори можуть варіюватись від світло-зелених і сріблястих до смугастих чи навіть темно-фіолетових.

Пеперомія на будь-який смак / Фото rastenievod

Як доглядати: