Без фикусов и кактусов: 5 оригинальных комнатных растений, за которыми легко ухаживать
Комнатные растения добавляют уюта любому интерьеру. Этой весной советуем попробовать приобрести неприхотливые, но оригинальные растения для озеленения вашей квартиры.
Источник:The Kolo
Небанальные комнатные растения станут настоящим украшением помещения. Узнайте, какие варианты лучше подобрать и как за ними ухаживать, чтобы растения долго радовали ваш глаз.
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1. Кофейное дерево
Это небольшое экзотическое дерево, которое каждому по силам вырастить дома, ведь за ним легко ухаживать. У него блестящие темно-зеленые листья и симметричная крона – красивое дополнение к спальне или гостиной, которое начинает цвести на 4-5 год жизни.
Экзотическое кофейное дерево / Фото Florium
Как ухаживать:
- Поливать умеренно, не допускать пересушивания или много влаги.
- Держать в светлом помещении, но без прямых солнечных лучей.
- Важно его вовремя пересаживать.
2. Стефанотис или Мадагаскарский жасмин
Это растение считают символом счастливой семейной жизни, ее часто в последнее время используют в свадебных композициях. Все из-за изящных белых цветков, которыми можно любоваться с конца июня по сентябрь. Они очень нежно смотреться в интерьере.
Элегантный стефанотис / Фото rastenievod
Как ухаживать:
- Этому растению нужно много света. Летом же лучше не ставить на подоконник, куда попадают прямые солнечные лучи.
- Поливать стефанотис стоит много, но не слишком часто.
3. Хатиора или Рипсалис
Суккуленты в последнее время стали очень популярны. Поэтому присмотритесь к хатиоре, которая родом из влажных тропических лесов Бразилии и Аргентины. Она очень оригинально выглядит: у нее нет листьев или колючек, только мясистые звена которые образуют собой причудливые хитросплетения. Кому-то она напоминает кораллы или водоросли.
Необычная Хатиора / Фото rastenievod
Как ухаживать:
- Растение любит яркий рассеянный свет.
- Подождите, когда почва немного просохнет, а потом смело поливайте, ей нужно больше влаги, чем обычным кактусам.
4. Антуриум
Это растение станет настоящим ярким акцентом в интерьере. У него большие красные цветы в форме сердечек и гладкое листья, повторяющее форму цветов. Если за антуриумом правильно ухаживать, то вы будете наслаждаться цветением почти весь год.
Красная красавица – антуриум / Фото trizio
Как ухаживать:
- Позаботьтесь о том, чтобы воздух был достаточно увлажненные.
- Антуриум любит умеренный полив.
- Света должно быть достаточно, однако, как и с предыдущими растениями, без прямых солнечных лучей.
5. Пеперомия
Существует множество видов пеперомии, из общего у них – толстые мясистые стебли. Во всем остальном это растение поражает многообразием. Она может иметь листья разных размеров в форме капелек, сердечек или монеток, а цвета могут варьироваться от светло-зеленых и серебристых до полосатых или даже темно-фиолетовых.
Пеперомия на любой вкус / Фото rastenievod
Как ухаживать:
- Ей нужно много рассеянного света.
- Умеренный полив в теплое время года и чуть меньше – в холодное. Однако не допускайте, чтобы почва пересыхала.
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