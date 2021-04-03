Комнатные растения добавляют уюта любому интерьеру. Этой весной советуем попробовать приобрести неприхотливые, но оригинальные растения для озеленения вашей квартиры.

Небанальные комнатные растения станут настоящим украшением помещения. Узнайте, какие варианты лучше подобрать и как за ними ухаживать, чтобы растения долго радовали ваш глаз.

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1. Кофейное дерево

Это небольшое экзотическое дерево, которое каждому по силам вырастить дома, ведь за ним легко ухаживать. У него блестящие темно-зеленые листья и симметричная крона – красивое дополнение к спальне или гостиной, которое начинает цвести на 4-5 год жизни.

Экзотическое кофейное дерево / Фото Florium

Как ухаживать:

Поливать умеренно, не допускать пересушивания или много влаги.

Держать в светлом помещении, но без прямых солнечных лучей.

Важно его вовремя пересаживать.

2. Стефанотис или Мадагаскарский жасмин

Это растение считают символом счастливой семейной жизни, ее часто в последнее время используют в свадебных композициях. Все из-за изящных белых цветков, которыми можно любоваться с конца июня по сентябрь. Они очень нежно смотреться в интерьере.

Элегантный стефанотис / Фото rastenievod

Как ухаживать:

Этому растению нужно много света. Летом же лучше не ставить на подоконник, куда попадают прямые солнечные лучи.

Поливать стефанотис стоит много, но не слишком часто.

3. Хатиора или Рипсалис

Суккуленты в последнее время стали очень популярны. Поэтому присмотритесь к хатиоре, которая родом из влажных тропических лесов Бразилии и Аргентины. Она очень оригинально выглядит: у нее нет листьев или колючек, только мясистые звена которые образуют собой причудливые хитросплетения. Кому-то она напоминает кораллы или водоросли.

Необычная Хатиора / Фото rastenievod

Как ухаживать:

Растение любит яркий рассеянный свет.

Подождите, когда почва немного просохнет, а потом смело поливайте, ей нужно больше влаги, чем обычным кактусам.

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4. Антуриум

Это растение станет настоящим ярким акцентом в интерьере. У него большие красные цветы в форме сердечек и гладкое листья, повторяющее форму цветов. Если за антуриумом правильно ухаживать, то вы будете наслаждаться цветением почти весь год.

Красная красавица – антуриум / Фото trizio

Как ухаживать:

Позаботьтесь о том, чтобы воздух был достаточно увлажненные.

Антуриум любит умеренный полив.

Света должно быть достаточно, однако, как и с предыдущими растениями, без прямых солнечных лучей.

5. Пеперомия

Существует множество видов пеперомии, из общего у них – толстые мясистые стебли. Во всем остальном это растение поражает многообразием. Она может иметь листья разных размеров в форме капелек, сердечек или монеток, а цвета могут варьироваться от светло-зеленых и серебристых до полосатых или даже темно-фиолетовых.

Пеперомия на любой вкус / Фото rastenievod

Как ухаживать: