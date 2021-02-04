5 порад від успішних жінок, які надихнуть вас добиватися свого в житті

На шляху до успіху нас чекають багато "перепон", які можуть збити з правильного шляху. Не дозволяйте їм це зробити – потрібно йти вперед, попри всі труднощі.

Джерело: GH

Інколи варто просто плюнути на всі комплекси, переживання і думки інших людей, щоб досягати власних цілей. Ось 5 порад від успішних жінок, які допоможуть вам це зробити.

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Нікому не дозволяйте зупинити вас на шляху до омріяної цілі

Катрін Швітцер – особистість, яка потрапила в історію завдяки своїй наполегливості. Вона була першою жінкою, що взяла участь у Бостонському марафоні. Тоді – у 1967 році – це могли робити тільки чоловіки.

Момент, коли Катрін Швітцер намагалися вигнати із марафону / Фото Getty Images

Жінка пішла ва-банк: вона все одно побігла разом з іншими учасниками. Її хотіли насильно забрати із марафону, але Катрін вже ніхто не міг зупинити. Як результат – спортсменка організувала спеціальні забіги у 27 країнах, де взяли участь понад мільйон жінок. А у 1984 році на Олімпійських іграх вперше відбувся жіночий марафон.

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Не забувайте виділяти час лише для себе

Засновниця відомої американської фітнес-компанії Class Pass Паял Кадакія рекомендує завжди знаходити час для себе. Коли ми поєднуємо безліч різних завдань, справ та обов’язків, то можемо просто забути про власне благополуччя. Так бути не може.

Завжди знаходьте час для себе / Фото Інстаграм Паял Кадакії

Якщо ви хочете скасувати своє вечірнє тренування або прогулянку, бо потрібно доробити справи – зупиніться. На першому місці має бути здоров’я та самопочуття. Інші речі – на другому.

Ми постійно відчуваємо тиск ззовні, тому дуже важливо знаходити час для себе. В іншому разі можна просто забути, за що ви боретеся та до чого прагнете

Завжди рухайтеся до більшого. Але не витрачайте надто багато сил

Амелія Бун – професійна спортсменка, яка займається марафонами із перешкодами. Жінка знає, про що говорить: кілька років тому вона готувалася до змагань своєї мрії, але перестаралася. Тоді вона мусила лікувати травму, яка перекреслила всі плани.

Знаходьте час на відпочинок / Фото Інстаграм Амелії Бун

Працювати з усіх сил над власною мрією – це прекрасно. Але завжди у всьому має бути рівновага: добре попрацювали – тоді достатньо відпочиньте.

Я зрозуміла, що можна постраждати, якщо постійно працювати на межі своїх сил. В якийсь момент ви просто зламаєтеся.

Робіть те, що ви любите. А не те, що вам нав’язують інші люди

Така проста та водночас цінна порада від герцогині Меган Маркл. Якщо всі займаються медитацією та іншими модними штучками – ви не зобов’язані це робити. Знайдіть своє заняття, яке полюбите. Це стосується і більш комплексних речей.

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Порада від Меган Маркл / Фото Office of the Governor-General

Які б труднощі чи комплекси ви б не намагалися подолати, завжди будьте собою. Створюйте власні правила. Не думайте, що вам потрібно під когось підлаштовуватись.

Не "принижуйте" власні перемоги

Якщо ви досягнули успіху навіть в найменшій справі – не сприймайте це як дрібницю – розповідає олімпійська чемпіонка із софтболу Джессіка Мендоза. Насолоджуйтесь власними перемогами і пам’ятайте – жодна людина не може їх "знецінити".

Цінуйте власні досягнення / Фото Інстаграм Джессіки Мендози

Мене завжди вчили бути скромною. Коли мене питають, чи добре я вмію щось робити, то я відповідаю "нормально". Знайомі чоловіки зазвичай говорять "добре", навіть якщо це не так. Нас досі стримують рамки, в яких поміщає нас суспільство