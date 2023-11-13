Їжа – це один із приводів зустрітися у приємній компанії за одним столом. А робити її ще смачнішою допоможе креативне сервірування.

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Забезпечити неповторні враження не так вже й важко, якщо включити креатив, естетику і знати кілька простих правил. 5 порад, як сервірувати святковий стіл, щоб гості точно були здивовані – читайте у матеріалі.

Озирніться навколо

Спочатку огляньте простір і з'ясуйте, в якому місці краще розташувати стіл. Ближче до вікна, щоб падало світло? Чи вистачає місць, щоб усі комфортно сіли? Можливо, треба доставити стільці?

Хорошим лайфхаком є розташування стільців якомога ближче один до одного. Передаючи страви, гості можуть краще взаємодіяти з ближніми, що зробить атмосферу застілля дружнішою.

Подумайте над темою

Ви можете стилізувати свій стіл, придумавши певну тему і колірну гаму. Це значно полегшить вам сервірування. Сезонні овочі і фрукти допоможуть вдало підібрати колористику столу. Комбінація червоно-зелених кольорів та хвойні гілочки прикрасять різдвяний стіл. Для створення літературної атмосфери, можна розкидати по столу вінтажні книги і вирвані сторінки модного журналу. Готуючись до трапези, пам’ятайте, що головне завдання – максимально занурити гостей в тематику.

Декор

Декор є невід'ємною частиною кожного естетичного столу. Пам'ятайте, краса в простоті та деталях. Не потрібно додавати занадто багато прикрас, адже ключове - страви. Відштовхуйтеся від єдиної концепції та колоризації. Головне, щоб сервірування було виконане в єдиній концепції та певній кольоровій гамі.

Окрасою столу може стати ваза з живими квітами, чи декоративні свічки, які створять затишну атмосферу і приємний аромат. Червона, жовта чи біла гірлянда додасть не лише освітлення, а й затишок.

Ідеї декору відповідно до пори року:

Зима: гілочки ялинки, калини чи бавовни, шишки, сухоцвіти

Весна: сезонні квіти, як тюльпани, нарциси, піони

Літо: польові квіти, сезонні фрукти

Осінь: пожовкле листя, грона горобини, маленькі гарбузи.

Все оригінальне – навколо нас

Посуд і столові прибори – це, звичайно, важливі й потрібні речі на столі. Але спробуйте покреативити. Усе, що вас оточує, може бути чудовим замінником. Декоративні скляні фрукти, свічники різних форм та розмірів. Ви можете спробувати зробити тарілки з овочів чи фруктів, вирізавши відповідну форму. Якщо ви любите щось колекціонувати, зробіть це родзинкою вашого столу. Гості точно будуть вражені.

Плануйте заздалегідь

Якщо ви настільки захопитесь прикрашанням столу і забудете про насолоду їжею разом з гостями, це буде неповагою до оточення і моветоном. Обов'язково все має бути готово до приїзду гостей, адже так важливо вчасно зустріти на порозі гостей і приділити саме їм час, а не підготовчим моментам.

Ви також повинні враховувати, як стіл буде функціонувати протягом вечора. Перевірте, чи весь посуд поміститься на столі. Не ставте куверт занадто близько до посуду сусіда, так смакування їжі буде зручнішим.