Іноді для відчуття затишку у кімнаті не вистачає якоїсь дрібнички. Про такі незначні, але важливі речі, які допоможуть створити відповідну атмосферу – читайте у тексті 24 Каналу.

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Гірлянди або світлодіодна стрічка

Крім того, що вони можуть бути додатковим джерелом світла в кімнаті, такі речі ще й додають атмосфери. Яскраві вогні різних кольорів піднімають настрій та повертають нас у дитинство, коли не було турбот. Гірлянди та світлодіодні стрічки допоможуть створити у кімнаті атмосферу легкої ностальгії.



Гірлянда допоможе створити атмосферу / Pexels

Крім цього, якщо ці пристрої будуть працювати від батарейок, то на випадок блекауту, вони також зможуть добре послужити хазяїну.

Аромадифузори або свічки

Аромат, який панує у кімнаті, також відіграє неабияку роль у нашому сприйнятті. Сьогодні існує безліч варіантів запахів свічок та аромодифузорів, які можна знайти у багатьох магазинах. Ці речі допоможуть довершити будь-яку кімнату будинку. Можна навіть поставити різні аромадифузори у різних кімнатах, щоб створити різні настрої.

Рослини

Кімнаті рослини теж можуть допомогти у створенні затишку та особливої атмосфери. Крім цього, їх існує сотні видів, тож можна обрати щось, що підійде і за зовнішнім виглядом, і за бюджетом і за доглядом.



Кімнатні рослини можна обрати на різні смаки / Pexels

Вибір буде повністю залежати від вас. Звісно, це вже передбачає певну відповідальність, тож спочатку потрібно добре подумати, чи готові ви її взяти.

Килим

М'який килимок для ніг біля ліжка – це точно хороша ідея, адже це зробить затишнішою будь-яку кімнату. Знову ж таки зараз можна підібрати будь-який на свій смак: від рожевого пухнастого килимка до звичайного нейтральних кольорів.

Декор своїми руками

Якщо ви маєте наснагу та час, можна спробувати створити тематичний декор для кімнати своїми руками. Інструкції та навіть відеоуроки того, як це можна зробити, доволі просто можна знайти в інтернеті. Основний плюс такого декору у тому, що він може бути доволі бюджетним. А також в тому, що він буди повністю індивідуальним.

