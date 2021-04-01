Або робити ідеально, або ніяк – ось головний принцип перфекціоністів. Інколи прагнення робити все на повну силу і чітко по плану добряче заважає таким людям у житті. Проте у роботі їх вимогливість до себе та оточення часто обертається успішними проєктами та визнанням.

Перфекціоністи не визнають півмір і через постійне прагнення до досконалості та порядку з них виходять чудові працівники та бізнесмени. Ці 5 плюсів допоможуть подивитись на перфекціонізм не як на недолік, який приносить багато труднощів, а як на джерело успіху у професійній сфері.

Читайте також: Опиратися на себе не означає справлятися з усім самотужки: пояснення від психологів

Вони можуть все організувати

Перфекціоністи люблять все чітко планувати та розкладати по полицях. Це незамінна людина у команді, яка візьме на себе всі організаційні процеси й спробує зробити так, щоб проєкт чи подія відбулися на найвищому рівні.

Перфекціоністи опираються на свій досвід, обирають перевірені методи роботи та намагаються будь-якими силами зменшити ризики. Чи ж не це потрібно у бізнесі?

Саме перфекціоніст ідеально організує роботу / Фото Unsplash

Увага до деталей

Саме завдяки перфекціоністу будь-який проєкт виглядає завершеним та досконалим. Він підмічає деталі, яких ніхто не бачить, і наполягає на виправленні недоліків, на які б його колеги вже давно махнули рукою. У результаті продукт виглядає якісно і збирає захоплені відгуки людей, які ним користувались, адже там продумана кожна дрібничка. У таких речах відчувається турбота.

Перфекціоністи враховують усі деталі / Фото Unsplash

Перфекціоністи вимогливі

Вони не дозволяють собі розслабитись, проте й від колег вимагають якісної роботи. Такий керівник зможе грамотно побудувати робочі процеси, а в його команді не буде людей, які виконують завдання абияк. А значить і результат буде справді близьким до ідеалу.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Вони не розкидаються грошима

Перфекціоністи люблять чіткі правила, вони терплячі та посидючі, а це дуже хороші риси для роботи з грошима. Їм не знайоме легковажне ставлення до фінансів, адже до них перфекціоністи ставляться так, як і до всього у своєму житті – надзвичайно відповідально. Тому у роботі перфекціоніста ви не знайдете фінансових помилок, адже вони 10 разів усе перевірять.

Вони уважно ставляться до фінансів / Фото Pexels

Працьовитість – їх фішка

Перфекціоністи ніколи не кидають справу на половині дороги. Будь-яке завдання вони доведуть до кінця, і нікому зі сторони не потрібно буде їх підштовхувати. Вони просто не зможуть покинути завдання: не через страх звільнення чи штрафу, а тому що їм не дозволить характер.