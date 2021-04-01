Либо делать идеально, либо никак – вот главный принцип перфекционистов. Иногда стремление делать все в полную силу и четко по плану сильно мешает таким людям в жизни. Однако в работе их требовательность к себе и окружающим часто оборачивается успешными проектами и признанием.

Перфекционисты не признают полумер и из-за постоянного стремления к совершенству и порядку из них получаются замечательные работники и бизнесмены. Эти 5 плюсов помогут посмотреть на перфекционизм не как на недостаток, который приносит много трудностей, а как на источник успеха в профессиональной сфере.

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Они могут все организовать

Перфекционисты любят все четко планировать и раскладывать по полкам. Это незаменимый человек в команде, который возьмет на себя все организационные процессы и попытается сделать так, чтобы проект или событие прошли на высшем уровне.

Перфекционисты опираются на свой опыт, выбирают проверенные методы работы и пытаются любыми силами уменьшить риски. Разве не это нужно в бизнесе?

Именно перфекционист идеально организует работу / Фото Unsplash

Внимание к деталям

Именно благодаря перфекционисту любой проект выглядит завершенным и совершенным. Он подмечает детали, которых никто не видит, и настаивает на исправлении недостатков, на которые его коллеги уже давно махнули рукой. В результате продукт выглядит качественно и собирает восторженные отзывы людей, которые им пользовались, ведь там продумана каждая мелочь. В таких вещах чувствуется забота.

Перфекционисты учитывают все детали / Фото Unsplash

Перфекционисты требовательны

Они не позволяют себе расслабиться, но и от коллег требуют качественной работы. Такой руководитель сможет грамотно построить рабочие процессы, а в его команде не будет людей, которые выполняют задачи как попало. А значит и результат будет действительно близким к идеалу.

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Они не разбрасываются деньгами

Перфекционисты любят четкие правила, они терпеливы и усидчивы, а это очень хорошие черты для работы с деньгами. Им не знакомо легкомысленное отношение к финансам, ведь к ним перфекционисты относятся так же, как и ко всему в своей жизни – чрезвычайно ответственно. Поэтому в работе перфекциониста вы не найдете финансовых ошибок, ведь они 10 раз все проверят.

Они внимательно относятся к финансам / Фото Pexels

Трудолюбие – их фишка

Перфекционисты никогда не бросают дело на полпути. Любую задачу они доведут до конца, и никому со стороны не нужно будет их подталкивать. Они просто не смогут покинуть задачу: не из-за страха увольнения или штрафа, а потому что им не позволит характер.