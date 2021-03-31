Опираться на себя – казалось бы, простое и понятное утверждение. Однако психолог Юлия Пирумова утверждает, что обычно люди его неправильно трактуют.

Психологи часто говорят, что нужно учиться опираться на себя. Собственно эту формулу завещал выдающийся немецкий гештальт-терапевт Фредерик Соломон Перлз, который говорил, что взрослость это способность опираться на себя.

Полезно Эмоциональное выгорание во время карантина: как распознать

Однако не все слышат и понимают в этой фразе одно и то же.

Я вдруг услышала ее (фразу – 24 канал) ушами "простого" неиспорченной Перлзом человека и даже испугалась. Вот мне говорят: "Ты должна опираться на себя". А я слышу: "Ты должна справляться сама! Надеяться только на себя! Не рассчитывать ни на кого!"

– размышляет Юлия Пирумова.

На самом деле, добавляет психолог, Перлз завещал кое-что другое.



Полагаться на себя не значит делать все самостоятельно / Фото pexels

Что значит опираться на себя

Пирумова объясняет, что опираться на себя – это значит верить себе. Доверять своим чувствам, ощущениям, мыслям, желаниям, потребностям. Это значит верить себе в этом и доверять себе настолько, чтобы именно на этой основе жить!

Ощущать холод – беречь себя и согреваться. Ощущать голод – заботиться о себе и кормить. Чувствовать злость – слышать ее и делать что-либо для перемен. Чувствовать боль – и... Не пытаться её заглушить, загнать под диафрагму, забыться. Думать о человеке – доверять этим мыслям, а не считать их каким-то навязчивым бредом,

– отмечает психолог.



Опираться на себя значит верить себе / Фото pexels ​

Она добавляет, что опираться на себя не значит быть сильным и справляться со всем самостоятельно. Это значит быть чувствительным и чутким, доверять себе и жить так, будто все, что есть внутри каждого из нас действительно имеет право существовать и имеет важнейшее значение для нашей жизни.

Мои чувства и ощущения для меня действительно что-то весят и я могу ими руководствоваться в своей жизни. Это значит считать мой внутренний мир важным и достаточно серьезным для того, чтобы принимать решения и действовать. Идти на контакт или не контактировать. Спешить или тормозить. Оставаться наедине или идти за поддержкой к людям. Жить и быть, в конце концов,

– констатирует Пирумова.

Опираться на себя – это значит быть в серьезной и честной связи с самим собой и не только. Это также – уметь обращаться к другим: за советом, помощью, поддержкой. Потому что они – хороший, а иногда единственный способ справиться с чем-нибудь тяжелым.



Опираться на себя значит обратиться за чьей-то помощью / Фото getty images