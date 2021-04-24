Подружитись зі своїми страхами: 5 правил щасливого життя від Лізи Глінської

Неможливо стати щасливою людиною на один день, адже насправді це стан душі. Пропонуємо взяти трохи натхнення у кондитерки Лізи Глінської, життєвий принцип якої - завжди вірити у краще, ризикувати та любити це життя.

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами правилами, які допомагають їй справлятись з життєвими труднощами, позитивно дивитись на світ та творити. Можливо, ці 5 маленьких секретів стануть для вас справжнім відкриттям та спонукатимуть до маленьких змін.

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Дослухайтесь до своїх бажань

Попри довготривалі цілі та плани на день, варто також давати волю своїм бажанням та дослухатись до власної інтуїції. Подумайте, чого вам хочеться саме зараз і зробіть це:

Так, звичайно ж, у мене є плани по роботі, яких я дотримуюся. Але якщо є величезне бажання всередині, енергія, яка б'є ключем, я можу змінити маршрут і виділити час для того, що хочеться зробити саме зараз,

– каже Ліза Глінська

Знайомтесь з собою знову й знову

Кондитерка розповідає, що постійно відкриває у собі нові грані, навіть просто розмовляючи сама з собою. Така своєрідна гра допомагає проаналізувати моменти в минулому, спланувати майбутнє і зрозуміти, що діється всередині зараз: "Саме таким чином я намагаюся подружитися зі своїми страхами, які багато в чому можуть сковувати й обмежувати."

Пізнавайте себе краще / Фото Unsplash

Шукайте опору в собі

Людям дуже важливо мати підтримку рідних, друзів, колег, коханих – людей, до яких можна звернутись у скрутному становищі. Проте набагато важливіше навчитись вірити у себе і свої сили. Ліза Глінська зізналась, що часто говорить сама собі дуже цінні слова, які дають їй наснаги: "Я вірю в тебе, люба моя ... Ми з тобою впораємося з усім".

Вірте у диво

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут

Буденні справи, нудна рутина, постійні проблеми, без яких життя неможливе, – усе це може зовсім не залишати часу для творчості та нових ідей. Тому кондитерка радить ставитись до життя з посмішкою:

Я люблю і літаю кожен день, нагадуючи собі про те, що у мене є крила за спиною. Саме це допомагає мені не боятися ризикувати, мріяти, творити й жити у своєму "казковому" світі,

– розповідає зірка

Не бійтеся вірити у диво / Фото Unsplash

Залишайтесь дитиною

У старшому віці ми часто стримуємо себе, обмежуємо правилами й стаємо тими самими "серйозними й нудними дорослими", на яких так боялися перетворитись ще 5-10 років тому. Ліза Глінська радить відшукати у собі частинку дитячої відкритості та безпосередності, щоб навчитись радіти життю:

Для мене дуже важливо залишатися дитиною, яка здатна щиро радіти, висловлювати свої емоції, сміятися, плакати. Я вчуся приймати себе в будь-якому стані,

– ділиться кондитерка