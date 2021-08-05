5 речей, від яких варто відмовитись на весіллі: корисні поради експертів

Красиве сучасне весілля – це немалі витрати та кілька місяців кропіткої організації. Щоб не витрати зайвого, ви цілком можете зекономити на непотрібних або застарілих дрібницях, замінивши їх сучасними аналогами.

Гучне святкування після зворушливої церемонії одруження – це вагома частина весілля, на якій має бути комфортно всім: як нареченим, так і гостям. Весільні експерти розкажуть, від яких речей на весіллі без жалю можна відмовитись, заощадивши кошти та зробивши своє святкування справді неповторним.

Читайте також Вечеря з вином: ігристе SHABO Special Edition напівсухе рожеве і салат з полуницею

Картки з іменами гостей

Здається, така дрібниця – маленькі картки! Проте якщо гостей багато, то нареченим доведеться викласти ще додаткову суму коштів суто за папірці з іменем, зазначає церемоніймейстер Артем Ломаз.

Як же тоді гостям дізнатись, де їм сидіти, запитаєте ви? На вході до закладу можна розмістити красиво оформлену карту місць. Кожен може підійти, побачити, за яким столиком йому сидіти і відправитись туди – це дуже зручно.

Як може виглядати план розсадки гостей / Фото wedly

Як може виглядати план розсадки гостей / Фото yesyes

Феєрверки

Це видовищне шоу, яким часто завершують святкування, – буквально гроші на вітер. Проте, Ломаз пояснює: "Феєрверки занадто гучні і забруднюють повітря, можуть завдати шкоди місцевому середовищу та потурбувати тварин". Якщо вам хочеться чогось яскравого наприкінці, можна роздати гостям неонові палички або ж бенгальські вогні, дотримуючись правил безпеки.

Бенгальські вогні можуть стати альтернативою феєрверкам / Unsplash

Величезний весільний торт

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

На громіздкі багатоярусні торти з прикрасами наречені викидають купу коштів. При цьому часто на весіллі немає стільки гостей, які могли б цей торт з'їсти. Наречені замовляють такий "десерт" лише тому, що так заведено.

Весільна організаторка Ліндсі Нікель вважає, що краще замовити невеликий торт, який відразу можна розрізати на шматочки для всіх гостей. А ще зручніше – роздати всім тістечка чи інші десерти.

Замість величезного весільного торта – кексики / Фото Unsplash

Бонбоньєрки для гостей

Маленькі подарунки для гостей, які ще називають бонбоньєрками – це своєрідний спосіб подякувати усім присутнім за те, що вони завітали на свято. Проте за особистими спостереженнями Ліндсі Нікель, більшість гостей відмовляються від таких сувенірів, символічних статуеток або забувають їх на весіллі. І знову – зайві витрати.

Якщо вам все ж хочеться якось віддячити гостям, то обирайте практичні подарунки: шоколад або ж баночку місцевого меду.

Обирайте практичні варіанти для подарунків гостям / Фото myweddingfavors

До теми 10 кумедних весільних фото, які розсмішать вас до сліз

Багато тостів

Тут вже йдеться не про економію, а про настрій усіх присутніх на весіллі. Багато тостів та довгі промови просто втомлюють та усім стає нудно. "Принаймні половина ваших гостей не знатимуть один одного, а це означає, що довгі особисті промови ніхто не оцінить", – каже весільна організаторка Кейт Віллардс.

На її думку, тост має тривати не більше 3 хвилин і найкраще, щоб його промовляли батьки або інші старші члени родини.